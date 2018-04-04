Haber Merkezi ANKARA
İki ismin resmî programlarında yer almayan ziyaret, yaklaşık 40 dakika sürdü. Başbakan Yıldırım, görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, MHP'nin 18 Mart Pazar günü kongresini gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şunları söyledi: "Kongre sonrası bir nezaket ve tebrik ziyaretinde bulundum, hepsi bu, bu kadar telaşa gerek yok. Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları Sayın Genel Başkan yakından takip ediyor, biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık."
Başbakan’dan Bahçeli’ye tebrik ziyareti
04.04.2018 - 04:47 | Son Güncelleme: 04.04.2018 - 04:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.
Haber Merkezi ANKARA
Etiketler : başbakan,binali yıldırım,
554169 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/554169.aspx
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