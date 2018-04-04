Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



İki ismin resmî programlarında yer almayan ziyaret, yaklaşık 40 dakika sürdü. Başbakan Yıldırım, görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, MHP'nin 18 Mart Pazar günü kongresini gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şunları söyledi: "Kongre sonrası bir nezaket ve tebrik ziyaretinde bulundum, hepsi bu, bu kadar telaşa gerek yok. Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları Sayın Genel Başkan yakından takip ediyor, biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık."