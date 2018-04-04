Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, özetle şunları söyledi:

Türk ekonomisinin yüzde 7,4 büyümesi takdir edilecek bir durumdur. Parti olarak Türkiye'nin büyümesinden sadece mutluluk duyarız. Türkiye hedef ülkedir. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, döviz silahını da çekmişlerdir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bunun sonucudur. Türk lirasının döviz karşısında erimesi, faizin tırmanması, baskı kurmak için ayak oyunudur. Emperyalizm bütün enstrümanlarını harekete geçirerek dehşet tablosunu genişletmenin peşindedir. Üzerimizde hesap yapanların kalemleri kırılmalı, hesapları dürülmeli, burunların fitil fitil getirilmelidir. Milletimizi üzmeye çalışanları buna pişman etmeliyiz.



FETÖ HÂLEN YAŞIYOR

15 Temmuz 2016’da bir felakete maruz kaldık. Önümüzdeki yıllarda yine devletin içine sızmış bir kadronun ya da projelendirilmiş örgütlerin millete savaş açmayacağının garantisi var mıdır? FETÖ değil de başka bir şebeke farklı bir isimle peydahlanırsa yattığımız yerde nasıl uyuyacağız? FETÖ ölmedi yaşıyor kripto damar çalışıyor. Projeci hainler terörizmi planlayıp vatan ve milletimizin içine pimi çekilmiş bomba gibi bırakmaktadırlar. FETÖ demek PKK demek, PYD-IŞİD demektir. FETÖ bir projeyse, ki öyledir. Bu projeyi imal eden mihraklarla hesaplaşmakta tarihi ve millî bir sorumluluktur. FETÖ ile mücadele aynı zamanda proje sahipleri ile mücadeledir. FETÖ borsası kuruldu sözleri ne anlama gelmektedir? Borsa kurulduysa hissedarlar nerededir? Kâr elde edenler hangi deliktedir?



ALAYINIZIN ALNINI KARIŞLARIM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'seçim güvenliği ordusu kuruyoruz' diyerek, aklının dibini dökmüştür. Teröristler de bu orduya sızdırılırsa CHP’nin tipitip grup başkanvekili buna ne diyecektir. Eğer 'ordu mordu kuruyorum' diyerek ortalığı velveleye, fitne fesada vermeye kalkışırlarsa bunların alayının alnını karışlamak, karşılarına dikilmek bizim için şart olacaktır. Akıllı olun, aklınızı başınıza alın, ateşle oynamayın. Destursuz bağa girenin ne olacağını iyi hesap edin.

Tosuncukmuş, Çiftlik Bank'mış, Süt Bank'mış, bu ve benzeri sülüklerin, sicili kapkaranlık haydutların kanımızı emmesine, sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar her neredeyse enselerinden tutup, layık oldukları demir parmaklıkların ardına konulmalıdır.



SİLİNDİR GİBİ EZİLMELİ

Afrin temizliğinden sonra harekâta devam kararı birilerinin uykusunu kaçırmıştır. Menbiç, Ayn El Arap, Tel Abyad, Resulayn, Haseki, Cizire ya terörden kurtulmalı ve teröre destek veren ülkeler bu kokuşmuşluktan vazgeçmelidir ya da buralar silindir gibi ezilmeli, kurtuluş bizzat Türkiye tarafından sağlanmalıdır.