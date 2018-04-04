Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oldu. Türkiye’nin ilk nükleer santrali özelliğine sahip Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından video konferans sistemiyle atıldı. Bu temel atma aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasındaki en büyük yatırım olarak da tarihe geçmiş oldu. Bugüne kadar doğaldan sebze-meyve ticaretine kadar birçok ekonomik alanda karşılıklı iş birliği içerisinde olan iki ülke, ilk defa nükleer alanda da ortaklığa imza atmış oldu. Bu aynı zamanda Rusya’nın Türkiye’deki en büyük yatırım olma özelliği de kazandı. 20 milyar dolara mal olacak dev projenin 2023 yılında ilk blokun hayata geçmesinin planlandığı belirtildi.



BEŞTEPE’DE TÖREN

Rus lider Putin’i getiren uçak, saat 15.12’de Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Putin, karşılamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesine hareket etti. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmî törenle karşılandı. İki lider törenin ardından Külliye’nin bahçesinde video konferans sistemi ile nükleer santralin temel atma töreninin yapılacağı bölüme geçti. Bu arada, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende, Akkuyu Santrali’nin inşa edileceği Mersin’in Gülnar ilçesine canlı bağlantı sağlandı.



BU, TARİHÎ BİR AN

Erdoğan, törendeki konuşmasında, Akkuyu Nükleer Santrali’nin ülkenin geleceği adına önemli bir referans olacağını dile getirdi. Erdoğan “Tarihî bir ana şahitlik ediyoruz. Akkuyu Santrali’nin temelini bugün burada Putin’le birlikte atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 2017’de yüzde 7,4 büyüdük. Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu durum enerji ihtiyacımızın artması anlamına geliyor. Enerji güvenliğinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda enerjinin her alanında yatırımlar kesintisiz devam ediyor” dedi.



İLİŞKİMİZ SÜRECEK

Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin pek çok yatırımı gibi yarım asırlık hayali gibi Akkuyu Projesi’ni hayata geçirmek de bize nasip oldu. Petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetini daha sağlıklı hale getirmiş olacağız. Enerji güvenliğine katkı sağlarken iklim değişikliğinde de önemli bir rol oynayacaktır. Sayın Putin başta olmak üzere bütün Rus makamlarla çok yakın bir mesaimiz oldu. Böylesine çetrefilli bir konuda kısa sürede mesafe almamızın sebebi işbirliği ruhudur. Rusya ile bölgesel meseleler hususunda işbirliğine de artırarak sürdürmekte kararlıyız.”



GÜVENLİ VE DOST

Putin de konuşmasında, Akkuyu Nükleer Santrali’nin güvenli ve çevre dostu olacağını söyledi. Putin şu ifadeleri kullandı: “Bu yenilikçi proje son derece önemlidir. Türkiye nükleer sektörünü kuruyor. Türkiye gelişmiş bir ülke, bu da Türkiye için yeni bir basamak. Güvenlik standartları da en yüksek olacak. Bu santralin devreye girmesi Türkiye’nin potansiyelini de artıracaktır. Bu projenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi, Rus-Türk iş birliğinin göstergesi olacaktır.” Erdoğan ve Putin konuşmaların ardından bu sefer birlikte video konferans sisteminin sağlanacağı platforma çıktı. Bu sırada video konferans sistemi ile Mersin’e bağlantı sağlandı. Santral yetkililerin kısa bir bilgi aktarımının ardından Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temeli, Erdoğan ve Putin’in katıldığı törenle atıldı.



İMZALAR PEŞ PEŞE

İki lider birbirlerini tebrik ederek “Hayırlı olsun” dileğinde bulundu. Erdoğan ve Putin bu törenin ardından başbaşa görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliye binasına geçti. Görüşmenin ardından Erdoğan ile Putin’in eş başkanlığında, Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Üst Düzey İş Birliği Konseyinin (ÜDİK) 7. toplantısı gerçekleştirildi. ÜDİK Toplantısı ile yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı düzenledi. Bütün bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin onuruna akşam yemeği verdi.

S-400’ler erken teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, baş başa yaptıkları görüşmenin ardından Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı’nı gerçekleştirdi. İki lider toplantının sonunda ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, konuğu Putin ile askerî, siyasi, ticari ve kültürel alanlarda görüşmeler yaptıklarını belirterek hedeflerinin iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması olduğunu söyledi. Putin’e, Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili bilgiler verdiğini de ifade eden Erdoğan, “Suriye'nin geleceğinin DEAŞ, YPG, PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 füzelerinin erken teslimi konusunda mutabakat sağlandığını da açıkladı, “Bu iş bitti. Savunma sanayiinde başka kalemlerde de işbirliğimiz olabilir” bilgisini paylaştı.

Vladimir Putin de şunları kaydetti: "S-400’lerin erken teslimatına ilişkin Türk ortaklarımızın bir ricası oldu, biz de bunu olumlu değerlendirdik. Üretimine ivme kazandıracağız ve fiyatlarla ilgili de mutabakat sağlamış bulunuyoruz. Ortak imalata ve teknolojilerin ihracatına gelince, bu güven meselesi değil, siyasi temas konusu değil. Bu tamamen ticari bir meseledir.” Bu arada Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, füzelerin teslim tarihini Temmuz 2019 olarak açıkladı.

2020’nin başında Türkiye’de olacaktı

Türkiye, Rusya’dan biri opsiyonlu iki adet uzun menzilli S-400 hava savunma sistemi satın alacak. İlk sistemin 2020'nin birinci çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyordu. Şimdi bu tarih Temmuz 2019 oldu.

Sistemin kontrolü tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacak.

400 kilometre menzile sahip sistemin toplam maliyeti 2,5 milyar dolar.

Türkiye, TSK’nın envanterine girmesiyle S-400 kullanan ilk NATO üyesi olacak.