Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul teşkilatındaki AK Parti’nin yenilenme süreci bütün hızıyla devam ediyor. Teşkilat, kongrelerle kan tazeliyor. İlk olarak Şişli, Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçeleriyle başlayan ve 27 ilçe başkanının değişimiyle neticelenecek ilçelerdeki süreç 15 Nisan Pazar günü Adalar'da sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın bazılarına katıldığı kongreler, Genel Başkan Yardımcıları, Bakanlar, İl Başkanı Bayram Şenocak, Milletvekilleri, İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlût Uysal, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile teşkilatların her kademesinden yoğun ve coşkulu bir katılımla gerçekleştiriliyor.

Şişli’de Ömer Fuat Günday, Küçükçekmece’de Mustafa Korkut, Çekmeköy’de Salih Kırıcı, Sancaktepe’de Adil Kandemir yeniden seçildi. Arnavutköy Mustafa Candaroğlu, Sultanbeyli’de Ali Tombaş, Bağcılar’da İsmet Öztürk, Güngören’de Bünyamin Baş, Beyoğlu’nda Harun Muş, Sultangazi’de Abdurrahman Dursun, Bayrampaşa’da Ersin Saçlı, Pendik’te Rüstem Kabil, Ümraniye Mahmut Eminmollaoğlu, Bakırköy’de Tülin Mazlumoğlu Kestane, Kağıthane’de Mevlüt Öztekin, Sarıyer’de Salih Bayraktar, Beylikdüzü'nde ise Mahmut Küçükdoğan ilçe başkanlıklarına seçildi. İstanbul’un kongre süreci, 6 Mayıs 2018 Pazar Günü yapılacak İl Kongresi ile tamamlanmış olacak. Megakentin teşkilatı Bayram Şenocak'ın liderliğinde hızla önümüzdeki yıl yapılacak kritik seçimler için hazırlanacak.