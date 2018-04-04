Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Ankara'da "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi gerçekleştirildi. Görüşme sonrası liderler ortak basın toplantısı düzenledi. Üç lider de Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını ifade etti.

"MENBİÇ TEMİZLENENE KADAR DURMAYACAĞIZ"

Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarısına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menbiç'in de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD'li teröristlerden arındırılacağını vurguladı. Erdoğan, "Menbiç temizlenene kadar durmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İran ve Rusya arasındaki iş birliğine değinerek, "Tuzaklara, provokasyonlara itibar etmeden mutabık kaldığımız hedeflere doğru yürümeyi sürüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"3. TOPLANTI TAHRAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Türkiye-Rusya-İran Suriye Üçlü Zirvesi'nin ilkinin Rusya'nın Soçi şehrinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci zirvenin başkent Ankara'da düzenlendiğini bildirdi. Erdoğan, zirveye ilişkin üçüncü toplantının İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, toplantı tarihinin yakında belirleneceğini duyurdu.

"ABD TERÖRİSTLERİ ARAÇ OLARAK KULLANDI"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de açıklamasında üç ülke arasındaki iş birliğini işaret ederek, "3 ülke Suriye'de yaraları sarmak konusunda anlaştı" dedi. Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin bölgedeki faaliyetlerine sert tepki gösterirken, "ABD teröristleri araç olarak kullandı. ABD hükûmetinin ne sözlerine ne de vaatlerine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

İranlı lider ayrıca Suriye'de özgür seçimler yapılacağını vurgulayarak, "Suriye'nin geleceği Suriye halkını ilgilendiriyor. Özgür seçimle kendi geleceklerine karar verebilirler" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ ARTACAK"

Zirvede önemli kararlar alındığını ifade eden Rusya Devlet Başkanı Putin, 3 ülkenin bölgedeki insani yardım meselelerine yoğunlaşılacağını bildirdi. Doğu Guta'daki tahliyelere de değinen Putin, "Doğu Guta'da yüzbinlerce insanın kurtarılması için benzeri olmayan operasyonlar gerçekleştirdik" dedi.

Yanı sıra Putin, bölgedeki terör örgütü DEAŞ varlığının büyük ölçüde yenilgiye uğratıldığını işaret ederek, Türkiye, Rusya ve İran arasında terörle mücadele iş birliğinin artırılacağını duyurdu. Öte yandan Putin, Türkiye, Rusya ve İran dışında kimsenin Suriye için adım atmadığını vurguladı.

"BİZ TAAHHÜTLERİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Avrupa Birliği (AB) tarafından Türkiye'ye verilen sözler ile ilgili bir soru üzerine Rusya'nın Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getireceğini dile getiren Putin, mültecilerle ilgili sorunun süratle çözülmesi gerektiğini işaret etti. Putin bu bağlamda insani yardım konusunda daha etkin çalışma yapılmasını yineledi.

SURİYE ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Suriye'ye ilişkin müzakerelerin yapıldığı Cenevre görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine, ilki 22 Kasım 2017'de Soçi'de yapılan üçlü zirvenin ikincisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla basına kapalı yapıldı.

Söz konusu zirveye Türkiye heyetinden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.