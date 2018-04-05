Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kanadından sınır hattındaki askerlerimize moral ziyareti gerçekleştiren sanatçılarımıza yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Sanatçıların ziyaretinin çok güzel olduğunu ifade eden Kalın, hiç kimsenin oraya şov amaçlı gitmediğini belirterek ana muhalefet partisinin tavrını seviyesiz olarak niteledi.

Çanakkale Savaşı'nı da hatırlatan Sözcü Kalın ayrıca, "Mustafa Kemal'in de sanatçılarla yakın temas içinde olduğunu biliyoruz. "Çanakkale ve İstiklal Savaşı'nda da yazarların ziyaretleri oldu. Ana muhalefet liderinin neden rahatsız olduğunu anlamak zor" ifadelerini kullandı.

"ZEYTİN DALI İLE İLGİLİ KARARLARI TÜRKİYE VERİR"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarısına da değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, bazı kesimlerin harekâta karşı tutumlarını eleştirirek, "Zeytin Dalı Harekâtı'nın ne zaman tamamlanacağına karar verecek olan Türkiye Cumhuriyeti devletidir" dedi.

Yanı sıra Sözcü Kalın, Rusya ve İran ile gerçekleştirilen Suriye zirvesinde alınan insani yardım kararlarına atıfta bulunararak, "Her türlü insani yardımı yapmak için hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız" ifadelerini kullandı. Kalın ayrıca, bölgedeki insani yardımlara Beşşar Esad rejiminin engel olduğunu hatırlattı.

Öte yandan Kalın, Rusya'nın terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG unsurlarının Tel Rıfat'tan çekildiğine dair istihbarat paylaştığını ifade ederek, durumu teyit ederek adımlar atılacağını vurguladı.

"CUMHURBAŞKANI, FAİZ KONUSUNDA NET"

Ekonomideki son durumla ilgili gelen bir soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, faizler konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrının hep net olduğunu belirtti. Sözcü ayrıca, şu anda kabine revizyonunun söz konusu olmadığını bildirdi.

"MÜNBİÇ KONUSUNDA POZİSYONUMUZDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Ankara'daki Suriye zirvesi sonrası yaptığı açıklamada Amerikan güçlerinin Suriye'de kısa bir süre daha kalacağını bildirmişti. Münbiç'teki duruma ilişkin değerlendirmede de bulunan Sözcü, "Münbiç konusunda bizim pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Amerikalılardan adım atmalarını bekliyoruz. ABD'den gelen açıklamalar kafa karışıklığına neden oluyor. Amerikalılardan beklentimiz konuştuğumuz adımların hayata geçirilmesidir" dedi.

SELFIE ÇEKEN ASKERE NE OLDU?

Sözcü Kalın'a Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ünlülerin karakol ziyaretinde selfie çeken askerle ilgili görevden alındığına yönelik iddialar da soruldu. Kalın konuya ilişkin, "Çok insani bir durum. Bana gelen bir bilgi yok" açıklamasında bulundu