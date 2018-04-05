Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Kalın'ın açıklamasından o kısım:

"Cumhurbaşkanımız ekonomiyi yakından takip eden bir lider" diyen İbrahim Kalın, "Bunu yaparken sayın Başbakanımız ve ilgili ekonomi ekibi ile yakın mesai içinde olmuştur. Bu yeni bir şey değil. Zaman zaman Külliye'de özel toplantı yapılıyor gibi haberler bizim açımızdan rutini ifade ediyor. 2017'de 7.4 gibi büyümeyi yakaladık. Faizler konusunda pozisyonu her zaman net oldu. Bunu kürsüden de bu toplantılarda da ifade etti. Faizlerin düşürülmesi, gerek kamu gerek özel bankalarda Türkiye ekonomisi için bir ivme olacaktır. Bunun dışında yaşanan olağan dışı bir hadise yok. Kabine revizyonu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Kalın, Şimşek'in istifa ettiği iddialarıyla ilgili olarak, "Bu bir iddia bize gelen bir şey yok" dedi.