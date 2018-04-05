Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, İHA’ya yaptığı açıklamada Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı’nın bugün yapılan toplantı sonrası oy birliği ile partiden ihraç edildiğini açıkladı.



2001 yılında AK Parti’nin Yenice ilçesinde kurucu ilçe başkanlığını yapan ve son iki dönemdir partisinden Belediye Başkanı seçilen Çaylı, AK Parti Genel Merkezine ihraç istemi ile İl Başkanlığı başvuruda bulunmuş, Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu ise Zeki Çaylı’nın geçtiğimiz hafta savunmasını almıştı.