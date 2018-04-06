Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" sonrası hâlâ bir strateji belirleyemeyen CHP'de kafalar karışık. İttifak arayışlarına önce "kapımız kapalı" diyen CHP lideri şu sıralar ciddi arayış içinde... Kılıçdaroğlu dün önce Demokrat Parti ile ittifak görüşmesi yaptı, ardından kendi milletvekilleriyle ittifak konusunda görüş alışverişinde bulundu.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ağırlayan Kılıçdaroğlu, "İttifak konusunda diğer partilerin genel başkanlarıyla bir temasınız olacak mı?" sorusuna, "Elbette ki diğer siyasi partilerle bu görüşmelerimiz devam edecek" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri ajanslar tarafından "flaş" olarak duyurulurken CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İttifak Kanunu'nu Anayasa Mahkemesine götüreceklerini açıkladı. Kendi Genel Başkanı'nı yalanlayan Muharrem Erkek, İttifak Yasası'nda, temsilde adaleti zedeleyen, seçim güvenliğine, anayasanın ilgili hükümlerine, demokratik hukuk devletine aykırı hükümlerin yer aldığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmenin ardından açıklamada bulunan İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, ittifak başta olmak üzere partinin ileriye dönük stratejik yaklaşımları hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi. Barış Yarkadaş, ittifak tartışmalarına ilişkin ise "CHP, iktidarı kazanabilmek için gereken tüm yol ve yöntemleri mutlaka kullanacaktır. Ama şu an için 'Kiminle ittifak yapacaksınız' sorusuna cevap vermek için çok erkendir" açıklamasını yaptı.

Öte yandan bugün yapılacak PM'de, daha önce partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın da bulunduğu 5 kişinin "bağışlama" talepleri ele alınacak. Onay çıkması hâlinde Nazlıaka 2 yıl aradan sonra CHP'ye dönebilecek.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM AZ BİLE SÖYLEDİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için şarkıcı ve oyunculardan oluşan heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sınıra gitmesi üzerine yaptığı açıklamasının tepki görmesine ilişkin bir soruya, "Söylediğim her sözün arkasındayım az bile söyledim" dedi.