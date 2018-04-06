Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimdi ise CHP'nin getirilen sistemden yararlanma yolunda girişimleri bulunduğuna işaret eden Kalaycı, şöyle devam etti:

CHP, ittifaka yönelik hakaret düzeyine varan ağır, çirkin laflar söyledi. Ama şimdi ittifak arayışında. Kendi söyledikleri lafların altında kaldılar. Geçmişte kendileri de ittifak yaptı. DSP ile 2007 seçimlerinde CHP'nin ittifakı var. Orada ne yaptı? DSP'yi Meclise taşıdı. Dolayısıyla kendi tabirleriyle 'siyasi yankesicilik' yaptılar, şimdi de siyasi yankesicilik peşindeler.

Kalaycı, CHP'den, ittifaka ilişkin yasal düzenlemeyi "kimseye sormadan AK Parti ve MHP hazırladı" şeklinde mesnetsiz açıklamalar geldiğine de dikkati çekerek, yasaların görüşülme ve olgunlaştırma yerinin Meclis olduğunu hatırlattı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Ekmeleddin İhsanoğlu olayı, özel bir konjonktürde yaşanmış, MHP'nin demokrasiye kurduğu tuzak" şeklindeki ifadesini de eleştiren Kalaycı, şu değerlendirmede bulundu: (MHP demokrasi tuzağı kurdu' falan gibi ifadeler kullanılıyor. MHP tuzakları, oyunları boza boza geldi. Kendilerinin bir tuzak düşüncesi varsa ki kendileri biliyorsunuz Ekmeleddin hocamı aday göstermişlerdi. Şimdi neye dayanarak böyle bir çirkin ifade kullanıyorlar anlamak mümkün değil. Cırcır böceği gibi böyle cırlayıp duruyorlar. Amaçları cumhur ittifakını nasıl zedeleriz, nasıl itibarsızlaştırırız. Şaşkın ördek gibi yalpalaya, yalpalaya bugün ne diyecekler, yarın ne diyecekler belli değil, CHP böyle bir durumda.