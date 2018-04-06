Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım, "Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa dilekçesini verdiği, kendisinin de bu işlemi durdurduğu" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"İddialar, dedikodular Ankara'da bitmez. Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Bugün (dün) de İstanbul'da yine ekonomi konusunda bir toplantı için bulunuyor. Bakanlar Kurulunda ne zaman, kimi nasıl değişiklik yapacağımıza karar verdiğimizde yaparız. Ama bugün için gündemimizde böyle bir şey yok. Hükümetimizin çalışmaları kararlı şekilde sürüyor. Gerek ekonomi alanında gerek yatırım alanında daha birçok alanda planladığımız programları icra etmeye devam ediyoruz. "

Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Menbiç'e 50 askerini daha gönderdiği iddiasıyla ilgili de "Bizim hassasiyetimiz bellidir. İster Menbiç olsun, ister Fırat'ın doğusu ister batısı olsun, terör tehdidi var olduğu müddetçe biz o bölgelerde hiçbir şekilde taviz vermeyiz. Bu mücadeleyi sürdürürüz. Kimin geldiğinin çok önemi yok" dedi.