Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerine yaptığı sunumda, uyuşturucu ile mücadelede yapılan çalışmaları ve belirlenen yeni stratejileri anlattı. Uluslararası boyutta Türkiye’nin bu meseledeki risk durumu, uyuşturucunun ülkemizle ilintili rotaları ve uluslararası mücadelede ülkemizin konumu hakkında bilgi veren Soylu, şunları söyledi:

Yüzde 16,5 olan genç nüfusumuz zehir tacirlerinin iştahını kabartmaktadır. Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren terör örgütlerine uyuşturucudan ciddi bir finans sağlanmaktadır. PKK’nın uyuşturucudan elde ettiği gelir yıllık 1,5 milyar dolar civarındadır. Bu noktada uyuşturucu satıcısını teröristle aynı düzlemde görüyoruz. 762 okula güvenlik kamera sistemi kurulacak ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne entegre edilecek. Millî Eğitim Bakanlığıyla anlaştık ve bunların ihale süreçlerini tamamladık. Okulların etrafını bir sistemle Emniyet’e bağlıyoruz.

RİSK HARİTASI OLUŞTURULACAK

Kritik olarak tespit edilen illerde ilgili tüm kurum temsilcilerinin katılımıyla ‘genel güvenlik ile uyuşturucuyla mücadele toplantıları’ yapılmakta. Şimdiye kadar İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir’de toplantılar yapılmış, metruk binaların yıkılması, sokak aydınlatmasının artırılması, MOBESE kameralarının sıklaştırılması gibi birtakım tedbirlere ilişkin kararlar alınmıştır. Sokak aydınlatmalarının gerek geceleyin işten dönenlere yönelik tacizlerde, gerek uyuşturucu kullanımlarında, gerek hırsızlıklarda çok önemli. Bakanlığımız tarafından yayınlanan uyuşturucu ile mücadele politika belgesi kapsamında önümüzdeki süreçte de tedbirlerimiz ve çalışmalarımız artarak devam edecek. İllerde tespit edilen riskli alanların denetimleri ve sokak satıcılarına yönelik uygulamalar; narkoterör 2018 çalışmalarına ağırlık verilmesi; öncelikle kritik 15 ilin olmak üzere tüm illerin risk haritalarının oluşturulması; Ege ve Akdeniz sahil güvenlik komutanlıklarının imkânlarının arttırılması, havayolu ve kargo ile uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması, bu tedbirlerden sadece birkaçıdır. Uyuşturucu arzıyla mücadelede, kendi sınırlarımızdaki mücadele esas olmak üzere rota ülkelerle sıkı işbirliği sağlayabilmek, önemli sonuçlar oluşturacaktır. Bu kapsamda, söz konusu ülkelerle İstanbul’da mayıs ayında teknik ve siyasi olmak üzere iki çalışma yapacağız. Beyaz-yeşil reçeteli sentetik ecza kullanımının arttığı değerlendirilmektedir. Bu konunun, eczaneler başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü olarak bakanlığımızca takip edilmesi ayrıca önemli.