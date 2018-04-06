Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalın, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifasının ve Kabine’de değişikliğin sözkonusu olmadığını dile getirdi. “Cumhurbaşkanımız ekonomiyi yakından takip eden bir lider” diyen kalın şöyle devam etti: Cumhurbaşkanımızın faizler konusundaki tavrı da nettir. Hiçbir zaman kapalı kapılar ardında birşey söyleyip, dışarıda başka bir şey söyleyen bir lider değildir. Bunu kürsüden de bu toplantılarda da grup konuşmalarında da ifade etti, etmeye devam ediyor. Faizlerin düşürülmesi, gerek kamu gerek özel bankalarda, Türk ekonomisini canlandıracak, ivme kazandıracak bir hamle olacak. Bu pozisyonunu her zaman tutarlı bir şekilde ifade etti.” Kalın’ın gündemdeki bazı konularla ilgili açıklamaları da şöyle:

KILIÇDAROĞLU: Hiç kimse oraya şov için gitmedi. Maalesef Kılıçdaroğlu, bu konuya seviyesiz şekilde müdahil old,u sanatçılarımıza yönelik ağır ifadeler kullandı. Ana muhalefet liderinin bu ziyaretten neden bu kadar rahatsız olduğunu anlamakta zorlanıyoruz.

AMERİKA: Amerika’nın bir karar vermesi lazım, Suriye’de DEAŞ’la mücadele bitti mi, bitmedi mi? Yani ‘Bitti’ diyorlar, ‘Bitmek üzere’ diyorlar, ‘Bitime yaklaştık’ diyorlar. Sonra ‘yok hayır tehdit devam ediyor’ diyorlar. Orada ciddi bir kafa karışıklığının olduğu anlaşılıyor.

RUSYA: Tel Rifat konusunda Ruslar ‘YPG/PYD unsurlarının neredeyse kalmadığını’ söylüyor. Bunu kendi kaynaklarımızdan teyit edeceğiz.

SİNCAR: PKK’nın Sincar’dan çekildiği haberlerine de ihtiyatla yaklaşıyoruz. Sincar’daki PKK mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil, zaten Irak makamları da bunun farkındalar ve onlar da kabul etmiyorlar. Dolayısıyla Sincar olsun Kandil olsun veya başka yerlerde olsun PKK’ya karşı yapılacak bu tür askeri operasyonlar bizim için memnuniyet verici olacaktır.

KOSOVA: FETÖ ile mücadelede hiçbir zaman hukuk dışı bir eylemin içerisinde olmadık. Son Kosova hadisesi de Kosova makamlarıyla görüşülmek suretiyle gerçekleştirilmiş bir eylemdir.