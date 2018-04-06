Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik “Afrin’de ele geçirilen mühimmat depolarından çıkan müttefiklere ait silahları müttefiklerimize bizzat delilleriyle gösterdik” dedi. Fransa’da bulunan Bakan Çelik, sabah saatlerinde Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile görüştü. Daha sonra Türkiye’nin Paris Büyükelçiliğinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Çelik “Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri olmak üzere, gündemin ana konusu Suriye, Afrin, Menbiç oldu. Türkiye’nin müttefiki olan Fransa ile Esad’ın durumu başta olmak üzere pek çok ortak noktamız var. Burada koalisyon ülkeleri, müttefiklerimiz, Fransa dahil, ellerini taşın altına sokarlarsa beraberce bu işleri orada başarabiliriz. Fakat biz herhangi müttefik askeri üniformasını YPG’lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz” dedi. Ömer Çelik, Fransız askerlerini işaret ederek “Bu askerler, PYD/YPG’ye eğitim veriyorlarsa biz bunu terör örgütüne destek verme olarak algılarız” ifadelerini kullandı.

FRANSIZ ASKERİ DEVRİYEDE

Bu arada ABD’nin çekilmeye hazırlandığı terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki Suriye topraklarına Fransa yerleşmeye başladı. Fransa 60 kişilik ilk askeri kafilesini, Ayn İsa bölgesine gönderdi. Menbiç - Ayn İsa hattına sevk edilen Fransız askerleri teröristlerle birlikte devriye atmaya başladı.