Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimşek "Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul’a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam..." sözleriyle “görevimin başındayım” mesajı verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kabine revizyonun söz konusu olmadığını söyledi. Erdoğan'ın ekonomi yönetimini "Faizler düşürülsün diye görüş birliğine varıyoruz, ben yurt dışındayken faiz artırılıyor. Bazı arkadaşlarımız kriz bekleniyor gibi konuşuyor" diye eleştirmesi sorulan Kalın, Erdoğan’ın ekonomiyi yakından takip eden bir lider olduğunu, kendisinin faizler konusundaki görüşünün net olduğunu dile getirdi.