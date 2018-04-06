Cumhuriyet Halk Partisi'nde PM saat 14.00'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde toplandı. İttifakın ana gündem maddesi olduğu PM'de Aylin Nazlıaka'nın da aralarında bulunduğu 5 kişinin 'bağışlanma' talebi değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın af talebi reddedildi.