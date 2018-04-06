Cumhuriyet Halk Partisi'nde PM saat 14.00'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde toplandı. İttifakın ana gündem maddesi olduğu PM'de Aylin Nazlıaka'nın da aralarında bulunduğu 5 kişinin 'bağışlanma' talebi değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın af talebi reddedildi.
Aylin Nazlıaka'nın af talebi reddedildi!
06.04.2018 - 17:45 | Son Güncelleme: 06.04.2018 - 17:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın af talebi reddedildi
Etiketler : CHP,Aylin Nazlıaka,
554645 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/554645.aspx
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