Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan İçişleri Bakanı Süleymen Soylu, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da uyuşturucu konusunda "daha büyük sahaya basılması" konusunda kendisinde belirgin bir hal oluşmaya başladığını söyledi.

Soylu, uyuşturucuyla ilgili açıklamalarında maddi değer kullanmaktan kaçındıklarını, bu konuda medyanın da duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

"Sahadan da bilgiler geliyor direkt vatandaştan" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Bizim İzleme ve Değerlendirme Sistemimiz var. Son analizler daha önce duyduklarımla beraber örtüşünce tedirgin olmaya başladım. Bizim şimdi oralarda ciddi tedbirler almamız gerekir ve işte oralarda iyi sosyal politikalar uygulamak lazım, kaptırmamak lazım." dedi.

"İKRAMİYE ALMAK İÇİN NAYLON İŞ ÇIKARMIŞLAR"

FETÖ zamanında narkotikte özellikle naylon iş çıkarıldığını belirten Soylu, "İkramiyeler için naylon iş çıkarılmış, daha doğrusu oradan bir himmet yolu açmışlar" bilgisini verdi.