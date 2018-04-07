Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Madde Bağımlığını Araştırma Komisyonunda yaptığı sunumda, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da uyuşturucu konusunda “daha büyük sahaya basılması” konusunda kendisinde belirgin bir hâl oluşmaya başladığını söyledi. Bakan Soylu “Sahadan da böyle bilgiler geliyor direkt vatandaştan. Bizim İzleme ve Değerlendirme Sistemimiz var. Son analizler daha önce duyduklarımla beraber örtüşünce tedirgin olmaya başladım. Bizim şimdi oralarda ciddi tedbirler almamız gerekir ve işte oralarda iyi sosyal politikalar uygulamak lazım, kaptırmamak lazım” dedi. FETÖ zamanında narkotikte özellikle naylon iş çıkarıldığını belirten Soylu, “İkramiyeler için naylon iş çıkarılmış, daha doğrusu oradan bir himmet yolu açmışlar” bilgisini verdi. Soylu, uyuşturucuyla ilgili açıklamalarında maddi değer kullanmaktan kaçındıklarını, bu konuda medyanın da duyarlı olması gerektiğini dile getirdi. Soylu, şunları kaydetti: Macun tüpten çıktı. Türkiye’de bir uyuşturucu meselesi olduğu belli. Onun için yapmak gereken bu mücadeledeki farkındalığı iyi oluşturmak ve mücadeleyi gönüllendirmek. Uluslararası arenalara çıktığımız zaman ‘Aferin, uyuşturucuyla iyi mücadele yapıyorsunuz.’ diye sırtımızı sıvazlıyorlar. Arkasından bütün uyuşturucuları boca ediyorlar.