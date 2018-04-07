Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öncesinde halka seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdik. Efeler, Mehmetler gereğini yaptı mı? Aynısını Afrin'de yaptık mı? 2 bin kilometrekareden fazla alnı kontrol altına aldık mı? Birileri afra tafra yaptı. Ama biz kendi kararımızı kendimiz verdik. Mehmetçiklerimiz ÖSO ile beraber oraya girdi ve o teröristleri derdest etti ve bu teröristler de oradan kuyruklarını bacaklarının arasına alarak kaçtılar. Şu an itiabriyle 3 bin 991 teröristi etkisiz hale getirdik."