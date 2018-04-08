Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın ve Denizli AK Parti İl Kongrelerinde yaptığı konuşmada sanatçı, sporcu ve medya mensuplarının sınırda Türk askerine yaptığı moral ziyaretini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Necip Fazıl Kısakürek’in tabiriyle eleştiride bulundu. Erdoğan şöyle devam etti: Bu zat söylediği sözlerle kanalizasyon çukurunda debeleniyor. Bu zat sanıyor ki, ben de ağız var her türlü hakarette bulunurum. Askerlerimizle sanatçılarımızın, sporcularımızın, medya mensuplarımızın verdikleri fotoğraf CHP’nin başındaki zatı niyeyse fevkalade rahatsız etmiş, âdeta zıvanadan çıkarmış.



KILIÇDAROĞLU ÇILDIRDI

Aman Yarabbi, Bay Kemal çıldırdı. ‘Sizin orada ne işiniz var, ben sizin orada olmanızı anlam veremiyorum’ diyor. Hakaret üzerine hakaret. Bay Kemal, söyle de sanatçılarımız bundan sonra senden izin alsınlar. ‘Bir ülkenin sanatçıları, savaşı değil barışı savunur’ diyor. Bu zihniyete göre sanatçılarımız askerlerimizin değil teröristlerin yanında yer almalı.



AMERİKA’YA GİT DE BAK

Batı’ya git, Amerika’ya git, sanatçılar zaman zaman askerleriyle, ordusuyla beraber olurlar, onları moralize ederler, onlara moral verirler. Acaba şu ana kadar bu cephelerden hangisine gidip de askerimizle beraber oldun? Ben size söyleyeyim, o, teröristlerle beraber oldu. Onlarla beraber el ele yürüdü, doğru, kol kolkola yürüdü, doğru. Biz ise Mehmet’imizle beraber oluruz, Mehmetçiklerimizle beraber oluruz.



TEK KALE OYNUYORUZ

Girdiği bütün seçimleri kaybetti. Sorun kaç seçim kaybetti diye onu da bilmez. Ama hakkını yemeyelim, partisinin kong-relerinin hepsini kazandı. Başarısı burada. CHP’ye gönül verenlere sesleniyorum. Bu kadar başarısız biriyle nereye gideceksiniz? Kurtulun bundan ya. Kurtulun da Türkiye şenlensin. İktidar var, muhalefet yok. Biz tek kale oynuyoruz. Zaten 2019 bu zatın siyasi hayatındaki son yılı olacak.



EDEN BULUR!

Fransızların meşhur bir şirketi vardır, çimento üretir. Teröristler oralardan aldıkları çimentolarla o tünelleri yaptılar. Ondan sonra Fransa akıl veriyor. Fransa, teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun ve ondan sonra teröristleri Elize Sarayı'nda da ağırlıyorsun. Bunların hesabını veremeyeceksiniz, ondan sonra bu terör belasından da kurtulamayacaksınız. İşte bak Almanya'da teröristlerin neler yaptığını görüyorsunuz değil mi? Fransa'da da olacak. Batı bu teröristleri besledikçe batacaksınız.