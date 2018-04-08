Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım, Afganistan Başbakanı Abdullah ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu!

AFGANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE YASA DIŞI GÖÇ

Yasal yollardan gelen kardeşlerimizin başımızın üstünde yeri var. Yasal olmayan yollardan gelenler ciddi sıkıntı oluşturuyor.

Son günlerde Afganistan terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci çok cesur ve çok anlamlıdır. Taliban'ın bunu değerlendirmesini arzu ediyoruz. Türkiye'de biz bu konuda iyi mesafe katettik. Çok şükür bugün ülkemizi tehdit eden hiçbir terör girişimine müsade etmiyoruz. Başından beri biz Afganistan ve sınır komşusu Pakistan'ın konuları konuşarak çözmesinden yanayız. Bunun için üçlü mekanizmaya iki sefer ev sahipliği yaptık.

15 TEMMUZ AÇIKLAMASI

Afganistan 15 Temmuz darbe girişiminde gerçek bir dost olduğunu bir kez daha ispat etti. Bunun için milletim adına teşekkürlerimi ifade etmek isterim. FETÖ'nün faaliyetlerinin bitirilmesi için de adımlar atıldı.

SURİYE VE IRAK

Türkiye bölgesinde çok çetin bir mücadele veriyor. Özellikle Suriye'deki iç savaş sonrası başlayan otorite boşluğu ve terör örgütlerinin oluşturduğu tehlikeye karşı çok çetin bir şekilde mücadele ediyoruz.

Ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte komşularımız Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanmış, ülkelerin toprak bütünlüğü muhafaza edilerek bütün etnik grupların barış içerisinde yaşayabileceği yeni bir yönetim sistemi teşkil edilmiş olur.