Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt AK Parti 6. olağan kongresi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Yeniden bir diriliş hareketini başlattık mı? Şimdi sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Bugün, Siirt'te 6. Olağan Kongremizi yapıyoruz. Sizlerle bu coşku içinde bu kongreyi yapmak bizleri mutlu ediyor. Yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Bize Siirt'teki o konuşma ile ne yaptılar, cezaevinin yolunu gösterdiler.

"BUGÜN BURADAN BİR MÜJDE VERİYORUM"

Size bugün buradan bir müjde veriyorum. Siirt Üniversitesi'ne şöyle 1.5-2 yıl içinde tıp fakültesini kuruyoruz. YÖK'ten geçti. Artık Siirt'li sağa sola gitmeye gerek kalmayacak. Ben artık Siirt'li kardeşlerimin inşallah bu terör örgütlerine prim vermeyeceğine inanıyorum. Kayyum kardeşlerimiz iyi çalışıyor. Buralara kardeş belediyeler atadık, onlar da iyi çalışıyor. Daha güzel olacak.

4498 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yeni Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK PartiSiirt 6. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

Fırat Kalanı Harekatını gördük değil mi? Arkasından Afrin harekatını gördük değil mi? Afrin’le ilgili son durum, hamdolsun etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 4017 oldu. Peki Kuzey Irak’ta ne oldu? Orada da etkisiz hâle getirilenlerin sayısı 327 oldu. Bitmedi. Yurtiçinde ne oldu? 154.