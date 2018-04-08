Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,  "Bugün Türkiye'de milli güvenlik sorunu olmuş bir ana muhalefet partisi var.  Bugün Türkiye'de, birliğimize, Mehmetçiğimize kasteden terör örgütleriyle aynı  safta ve aynı dili kullanan bir Cumhuriyet Halk Partisi var." dedi.

AK Parti Zeytinburnu 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Albayrak, bu  haftanın tarihi bir hafta olduğunu, Türkiye'nin, ilk nükleer üs santralinin  temelini attığını söyledi.

Albayrak, büyük ve güçlü Türkiye'den bahsedildiğinde nükleer alanda da  olmak gerektiğini vurgulayarak, "Eğer Türkiye'de bir nükleer güç varsa, bu bir  kişidir, Enerji Bakanı falan değil, Türkiye 50, 60,100 yıldır yapılamayanları,  başarılamayanları hayata geçirdiyse bunu bir kişiye borçluyuz; Recep Tayyip  Erdoğan. Eğer Cumhurbaşkanımızın cesareti, feraseti, dirayeti, çalışkanlığı  olmasaydı bu 15 senede yapılanların hiçbiri, birilerinin hayalini bile  kuramayacağı şeylerin hiçbirini, bu hükümet mümkünatı yok yapamaz." ifadelerini  kullandı.

"AK Parti'de siyaset, pazara kadar değil mezara kadar" diyen Albayrak,  şöyle konuştu:

"AK Parti'de siyaset yapmak hiçbir zaman başka bir siyasi parti gibi,  bu siyasi partinin pozisyonunu geriye taşımak noktasında olmamıştır. 15  Temmuz'dan sonra AK Parti'de siyaset yapmak, ülkenin bekasıyla, ülkenin  kurtuluşuyla, ülkenin büyük ve güçlü muasır medeniyet mücadelesiyle artık yek  vücut olmuştur. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanının, Başkomutanının talimatıyla bu  ülkenin bekası için gerekirse canını vermekten çekinmeyen bir siyasi parti  teşkilatı var. Bugün daha önemli ve tarihi günlerden geçiyoruz. Bugün Türkiye'de  milli güvenlik sorunu olmuş bir ana muhalefet partisi var. Bugün Türkiye'de,  birliğimize, Mehmetçiğimize kasteden terör örgütleriyle aynı safta ve aynı dili  kullanan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunun farkındayız değil mi? Burası çok  önemli, onun için benim sizden ricam; hizmet siyaseti, büyük güçlü Türkiye  siyaseti, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma siyasetini  anlatıyoruz, amenna. Lakin Zeytinburnu gibi başarılı bir belediyeciliğin olduğu  bir ilçemizde, 2019'a giderken, bizim bugün yaşanan Kurtuluş Savaşı  mücadelesinde, ihanet dili üzerinden ülkemizi bölmeye çalışan terör örgütleriyle  aynı safta yer alan bu adamları halkımıza ifşa etmemiz lazım."