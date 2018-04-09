Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’ı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, burada ilk olarak İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile Sepidar Sarayı’nda baş başa görüştü. Ortak basın toplantısının ardından Yıldırım, bu sefer Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından kabul edildi. Temaslarının ardından Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını (ATGK) ziyaret eden Yıldırım, Mehmetçik ile bir araya geldi. Askerlere konuşma yapan Başbakan şunları söyledi: Burada yaptığınız görev, Türkiye’deki silah arkadaşlarınızın Fırat Kalkanı Operasyonu’nda, Zeytin Dalı Operasyonu’nda yaptıklarından farklı değil” diyen Yıldırım, “Kahraman ordumuz bulunduğu her yerde, barış için, huzur için, refah için vardır. Bosna’da derdimiz barıştı, Kosova’da tek meselemiz barıştı, ve burada Afganistan’da tek amacımız var barışı sağlamak. Bizim askerimiz El Bab’da, Suriye’de hep barış için vardır.

Afrin’de halk askerimizi bağrına bastı, çünkü onları DEAŞ’tan, PKK/YPG terör örgütlerinden kurtarmıştır. Bir yerde Türk askeri varsa, orada emniyet, hakkaniyet ve barış vardır. Değerli kardeşlerim burada sizlere özellikle birinden bahsetmek istiyorum. Fahrettin Paşa 1. Dünya Savaşı’nın en önemli isimlerinden biri. Medine’yi savunduğundan dolayı, kendisine Medine Müdafaası Çöl Kaplanı denmiştir. Daha sonra kendisi Afganistan’a büyükelçi olarak atanmıştır. Onun buraya atanması Afganistan’la olan dostluğumuzu göstermektedir. Türk halkı İstiklal Harbi sırasında onların desteklerini asla unutamaz. Afgan halkının yanında olmak bizim gururumuzdur. Sizlerle de görevinizi en iyi şekilde yaptığınız için, gurur duyuyor, iftihar ediyoruz. Size Başkomutanımız, ve 81 milyon Türk milletinin selamını getirdim.”