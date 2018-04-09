Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt ve Van AK Parti Kongrelerine katıldı. Suriye’de Esad yönetimi tarafından yapılan kimyasal katliama yönelik Batılı ülkelere sert mesajlar gönderen Erdoğan, “Doğu Guta’da yavruları bugün yine şehit ettiler. Suriye’deki rejimi hala savunanlar var. Acımasız bir şekilde, biz bu ikiyüzlülüğe isyan ediyoruz. Ey batı, Doğu Guta’da şehit edilen bu insanlara ne zaman dönüp bakacaksın da biz de size ‘Bunlar adil davranıyor’ diyeceğiz? Yazıklar olsun diyoruz. Sizi demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun. Batı sesin çıkmıyor ama biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor” dedi. Erdoğan şöyle devam etti:



CEHENNEME KADAR...

“Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör örgütlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Çünkü terör virüsünü kendi elleriyle kendi ülkelerine zerk ediyorlar farkında değiller. Türkiye olarak biz kendi mücadelemizi kendi belirlediğimiz strateji doğrultunda sonuna kadar yürüteceğiz. Bu mücadelede bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara ise ‘cehenneme kadar yolunuz var’ diyoruz.”



TÜNELLERE FRANSIZ ÇİMENTOSU

“Her gün ülkemizi hedef alan terör saldırıları konusunda tek bir samimi söz söylediklerini duymadığımız Batı ülkeleri, Türkiye’nin meşru gerekçelerle yürüttüğü operasyonlarını engellemek için kırk takla atıyorlar. O tünelleri izlediniz değil mi? İçinden kamyonlar bile geçebiliyor. Bunun çimentosu kimden? Kurtalan, Nihat Bey’in çimento fabrikasından değil. Lafarge’ın çimento tesisi var, oradan alıyorlar. Tünellere döküyorlar. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında kontrol altına aldığımız 4 bin kilometrekarelik alanı birileri küçümseyebilir. Halbuki biz, bu vesileyle arka plandaki büyük oyuna can alıcı iki darbe vurduk. PYD'nin maskesini düşürdük. Terör örgütlerinin maskesi düşünce, arkasından kimlerin çıktığını hep birlikte görüyoruz. Terör örgütlerini ve onları maşa gibi kullananları açtıkları çukurlara gömmeden, kurdukları tuzakları başlarına geçirmeden bize bu vatanda rahat yok.”



YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN

“Hatırlıyorsunuz değil mi? Yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Bize Siirt’teki o konuşmayla ne yaptılar? Cezaevinin yolunu gösterdiler. Şimdi ben damadı olduğum Siirt’e soruyorum. Bizi yalnız bırakmayacaksınız, değil mi? Bu geçen sürede bazı sıkıntılar yaşadık ama inşallah bundan sonra farklı olacak değil mi? Buna hazırız. Kızınızı da üzmeyin ha, ona göre.”



ARTIK BÖLÜNMEYECEĞİZ

“Biz, demokrasiye elbette saygılıyız ama devletin ve milletin imkanlarının terör örgütüne peşkeş çekilmesine de göz yumamayız. Dün Türkiye'nin devleti ve milletiyle birliğini, bütünlüğünü hedef alanlar, bugün Türkiye'nin sınır ötesi harekâtlarının önünü kesmek için uğraşıyor. Yani oyunu tersine çevirdik. Şu terör örgütü bizi böldü, parçaladı. Ancak artık bizi bölemeyecek.”