Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun sanatçılara tepkisi için, “Onu anlamak mümkün değil. Kendi gidemediği için herhalde ezikliği var” dedi. Resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Afganistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Yıldırım şunları kaydetti:



Türkiye’nin Afganistan ile ilgili perspektifi nedir?

Bizim burayla ilgili öngördüğümüz şey, bir kere akan kanın durması. Yılda ortalama 30 binden fazla insan terör nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu acıların izleri belki yıllarca silinemeyecek. Bakış açımız ne petrol ne doğalgaz ne değerli madenler. Bizim bakış açımızda insanlık var.



Doğu Guta’ya yapılan kimyasal saldırı ile ilgili neler söyleyeceksiniz?

Rejimin masum çocuklara savunmasız insanlara karşı yaptığı bu vahşet kabul edilebilir bir şey değil. Bu konuda kısa bir süre önce Doğu Guta’da yaşananlar var. Oradan canlı kurtarılan insanlara yine biz kucak açtık. Sayıları her geçen gün de artıyor. 500 ile başladı 10 bini aştı. Dolayısıyla biz başından beri Suriye’de artık bu insanlık ayıbının sona ermesini kendi toprak bütünlüğü içerisinde bütün etnik unsurların teröre bulaşmamış, eline silah almamış kesimin geleceği için mücadele veren grupların katıldığı kalıcı bir barış sürecinin gerçekleşmesini istiyoruz. Rusya ve İran ile beraber bir yürüttüğümüz Astana süreci var. Diğer koalisyon ülkelerinin de bu yöndeki faaliyetlerini her zaman destekler bir tutum içindeyiz.



Menbiç’e operasyon opsiyonlar arasında mı?

Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık tekrar ediyor. Biz de söylüyoruz. Şuan başlatılan bir diyalog süreci var. Bu diyalog sürecinin bir şekilde sonuçlanması gerekiyor. O olmadan böyle bir çalışma içerisine gitmek doğru olmaz. Ama bu Menbiç’deki düşüncemizi değiştirdiğimiz anlamına gelmiyor. Menbiç’de hiç bir PKK, PYD, DEAŞ terör mensubu kalmayacak. Biz teklifi Tillerson zamanında sunduk. O öneri hâlâ masada. ABD yakında bir karar verecektir.



Kılıçdaroğlu’nun Sayın Cumhurbaşkanı’nın sanatçılarla yaptığı ziyaretine tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Niye bu kadar keskin tepki gösterdi onu anlamak mümkün değil. Büyük bir başarıya imza atmış Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulunmanın neresi yanlış. Biz de buraya geldik. Afganistan’da kahraman subaylarımızla bir araya geldik. Bizim için de yarın bir şey söyleyebilir. Kendi gidemediği için herhalde bir sıkıntı içerisinde bunun verdiği bir eziklik var.



Moğolistan ve Afganistan’ın FETÖ ile mücadeleye desteği nasıl, özellikle okullar konusunda?

Afganistan FETÖ okullarının devredilmesine garanti verdi. Ve o konuda anlaşma sağlandı ama devir teslim henüz gerçekleşmedi. Ziyaretimizde bu konuda artık daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini ifade ettik.



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘her parti aday çıkarırsa bu iş ikinci tura kalır’ diyorlar. Bu stratejiye dair ne diyorsunuz?

Sandıkta herkes boyunun ölçüsünü alır. Kim kiminle kol kola girer, yol arkadaşlığı yapar, buna kendileri karar verecek. Biz zaten işin adını koyduk. Cumhur İttifakı dedik.



MHP lideri ile yaptığınız son görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili neler söylersiniz?

Kongre konusunda kendisini tebrik ettim. Asıl ziyaretin amacı o. Memleket meselelerini konuştuk. Terörle mücadeleyi konuştuk. Anayasa değişikliği sürecinde yaptığımız görüşmeler çalışmalar gözden geçirdik. Hatıralarımızı canlandırdık...



Afgan göçünde ciddi bir artış var. Bu artışın sebebi İran ile ilgili bir sıkıntı mı?

Yıllık 50 bin kadar Afgan geliyor. İran’dan ziyade ülkelerdeki meselelerden kaynaklanıyor. Biz gelenlerden terörle ilgili olanları geri gönderiyoruz. Gitmeyenlerin hayatlarının daha düzgün olması için tedbirler alıyoruz. Iğdır’da bir kamp kuracağız. Çalışmasını başlattık.

TSK, 116 yıldır Afgan askerine eğitim veriyor

Afganistan’da 1902’de başlayan danışmanlık görevine devam eden Mehmetçik, Afgan ordusu ve polisine meskûn mahalde muharebeden mayın aramasına kadar birçok alanda eğitim hizmeti sunuyor. 1921’de iki ülke arasında imzalanan ittifak anlaşmasıyla resmiyet kazanan gelenek TSK tarafından 116 yıldır başarıyla sürdürülüyor. Taktik operasyon yönetimi derslerine destek olan Mehmetçik, TSK tarafından kurulan topografya sınıfında da Afgan subaylara bu alandaki gelişimlerine yardımcı oluyor. İki ülke arasındaki mevcut ilişkileri daha da geliştirmenin amaçlandığı görev kapsamında akademiye her seviyede danışmanlık hizmeti veriliyor. Türk askeri bu görevini 17 personelle sürdürüyor.

Ülkenin en önemli askerî birliklerinden olan 111. Kabil Merkez Tümeni Komutanı Tümgeneral Abdulnasir Ziyai, iki ülke arasında çok önemli ilişkilerin, tarihe dayanan dostluk bağlarının bulunduğunu vurguladı. “Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan güvenlik güçlerine katkısı takdire şayandır” diyen Ziyai, Afganistan’da yeni ordunun kurulmasına diğer ülkelerin yanı sıra Türkiye’nin önemli destek verdiğini ve bunu unutmayacaklarını belirtti. Geçen on senedeki değişimi “yerle gök kadar” ifadesiyle tanımlayan Ziyai, “Çok yakın bir zamanda çok güzel bir geleceğe kavuşacağımız konusunda ümitliyiz. Uluslararası destek, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin yanımızda bulunarak, Afgan gençlerimizin katılımı, halkımızın ülkesine gösterdiği saygıyla bu güzel geleceğe yakın zamanda kavuşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.