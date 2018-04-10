Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşması sırasında Bahçeli, OHAL'in kalkmasını isteyen CHP'ye de değinerek, "CHP köprüye gelmeden geçmeye çalışacak kadar akıl fukarasıdır. CHP'nin paraşütü kapalıdır, bunu çakıldığında anlayacaktır." şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Polis olmak zordur, gece gündüz millet için çırpınmayı, devlet için çalışmayı gerektirir. Mangal gibi yürek ister. Türk polisi, vatana millate cevval bir sadakat, asalet numunesi, hakikate dikkat göstererek 173 yılı geride bırakmıştır. Türk Polis Teşkilatı ile haklı olarak övünüyoruz.

Üzerimize düşeni yapacağımızın sözünü veriyorum. Hangi zorluklarla, engel ve engellemelerle mücadele ettiklerinin farkındayız. Görevdeki ve emekli polislerimizin sosyal taleplerinin gerçekleşmesi için her görevi üstleneceğiz. Polislerimize verilen 100 lira temsil tazminatının artırılmasını talep ediyorum. Polislerimizin kimseye muhtaç olmadan yaşayacakları bir hayata erişmelerini sağlamalıyız. Şunu unutmayalım, asıl polis, asıl hakim ve savcı insanın kendi vicdanıdır.

15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı Polis Özel Harekat'ta şehit olan şehitlerimiz başta olmak üzere tüm polis teşkilatımızın günün kutluyorum ve en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ KATLİAM

Osmangazi Üniversitesi'nde görevlendirilmiş kara şahıs, akademisyenlerimizi katletmiştir. Olayın önü ve arkası dikkate alınduığında üzüntümüz kadar kaygımızda büyümektedir. Görevleri başında uğradıkları saldırıyla yaşamını yitiren kardeşlerimize rahmet diliyorum.

Üniversite hayatı tartışmalı, şahsiyet ve ahlakı sancılı, sosyal ve beşeri hayatı sakat ve alçak bir anda gündeme yerleşmiştir. Önüne gelene, kafasını taktığını, mesnetsiz iddialarla FETÖ'cü diye suçlayan cani, üniversitede korku haline gelmiştir. 4 ailenin umut ve hayallerini söndüren şerefsiz en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Üniversite yönetiminin katil ile ilgili akıl sağlığı yerinde değildi açıklaması özrü kabahatinden büyüktür. Madem akıl sağlığı yoktu neden gerekli önlemler alınmadı. Akli dengesi yerinde olmayan birinin ihbarlarına ihtimam gösterilmesi bir bakıma suç ortaklığı değil midir? Akli dengesi olmayan, ar damarı çatlak bir şahsın ne işi vardır üniversitede? Görevden alacak basiret hangi hallerde gösterilecektir?

Üniversitede ilim ve irfanın omuz üstünde olunması gerekirken, taburların omuza alınması nasıl açıklanacaktır. Bu şahsın kripto FETÖ'cü olduğu herkesin dilindedir.

Kim kime belge olmadan FETÖ'cü diyorsa onlarda bir kuyruk acısı, karanlık bir açık var demektir. FETÖ'cü olduğu konusunda birçok emare bulunan şahıs üniversiteye gölge düşürmüştür.

"BUNLARA KANMAYIN"

Suç ve suçluya ön açanlar gizlenemeyecek kadar nettir. Sosyal medya zeminleri üzerinden ona bunu FETÖ'cü, çeteci gösteren, fitne yayan kim varsa lokması haram, ya da kripto damarı hafiyedir. Bunlar FETÖ'nün hedefleri için gizli bir faaliyet içinderdir. FETÖ'nün kökünün kurumasına destek verir gibi görünüp takoz koyan da bunlardır. Bunlara aldanmayın, kanmayın. Bu engelin kaldırılması vatan ve millet görevidir. FETÖ'nün kripto damarı son derece faal ve aktiftir. Kripto damarın tam manasında deşifresi ve imhası çok acil bir ihtiyaçtır.

"OHAL'İN SÜRMESİ MİLLİ ZORUNLULUKTUR"

Koro halinde 'OHAL kalksın' diyenler, kaosa alkış tutan, kripto damara göz kırpan şuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir. Normal şartlarda değiliz ki OHAL'i kaldıralım. Tehdit geçmedi ki OHAL'e son verelim. CHP'sinden TÜSİAD'ına, AB'sinden BM'ye kadar OHAL'e karşı gelenler, öncelikle Türk milletinin beka meselesini kavrayamayan, kavramak gibi dertleri de olmayan maksatlı çevrelerdir. OHAL'in sürmesi milli zorunluluktur. OHAL bitmez, bitemez, bitmemelidir.

"CHP'NİN PARAŞÜTÜ KAPALIDIR"

CHP köprüye gelmeden geçmeye çalışacak kadar akıl fukarasıdır. CHP'nin paraşütü kapalıdır, bunu çakıldığında anlayacaktır.

CHPnin sanatçı kabul kriterleri evlere şenliktir. CHP sanat dünyasında kutuplaşmayı savunan bir yapı haline gelmiştir.

"DOĞU GUTA'DAKİ SALDIRIYI KINIYORUM"

Doğu Guta ve çevresinde katliam yaşanmaktadır. Esed rejimi çocuklara ki,myasal silahlarla saldıracak kadar kontrolden çıkmıştır. Şam hesabı sorulması gereken bir insanlık suçu işlemiştir. Suriye topraklarında 11. yüzyılda haçlılar ne yaptıysa, Esad daha ileri taşımıştır. Doğu Guta'daki saldırıyı kınıyor, lanetliyorum. Parmağı olanlar doğduklarına pişman edilmelidir. İnsanlık dışı saldırıların tevhili yoktur. Masulara sarin gazı ile saldırmanın hiçbir sebebi açıklaması olamaz. Suriye'nin geleceğine Suriyeliler karar vermelidir."