Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu. Akar 'Sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar, Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır.' dedi.

"SİVİLLER TSK İÇİN DOKUNULMAZDIR"

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, icra edilen tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde, BM kararları doğrultusunda, kullanılan silah ve mühimmat dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülüyor. Sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar, Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır."

"ASLA TAVİZ VERİLMEYECEKTİR"

"Bölgede yaşayan sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbir alınmaktadır. Bundan sonra da huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyecektir."

" EGE VE AKDENİZ'DE OLDU BİTTİYE İZİN YOK"

Genelkurmay Bakanı Orgeneral Akar, " Ege ve Akdeniz'de oldu bittiye izin yok" ifadesini kullandı.