Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

“Koro hâlinde ‘OHAL kalksın’ diyenler, kaosa alkış tutan, kripto damara göz kırpan şuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir” diyen Bahçeli, şöyle devam etti: Normal şartlarda değiliz ki OHAL’i kaldıralım. Tehdit geçmedi ki OHAL’e son verelim. CHP’sinden TÜSİAD’ına, AB’sinden BM’ye kadar OHAL’e karşı gelenler, öncelikle Türk milletinin beka meselesini kavrayamayan, kavramak gibi dertleri de olmayan maksatlı çevrelerdir. OHAL, hâlihazırda Türkiye gerçeğinin yansımasıdır. Sürmesi de millî bir zorunluluktur. Normal şartlarda değiliz ki OHAL’i kaldıralım. FETÖ’cüler temizlenmeden, tehdit ve tehlikeler geçmeden OHAL bitmez, bitemez, bitmemelidir. OHAL’i kaldırmaya teşebbüs veya buna teşvik cinayettir. Aksini iddia edenler tek ayak üstünde kırk yalan söyleyen, müfteriklikte, ikiyüzlülükte marka olan, Türkiye’nin var oluş davasına kasteden kokuşmuşlardır.

CHP’nin emperyalist güçlerin taşeronları ile iş birliği içerisinde olduğunu da söyleyen Bahçeli “Gezi seviciler, Kandil sevdalıları, YPG’ci düşükler, FETÖ’cü şerefsizler, eski tüfekler, komünist kalıntılar, Türklüğe ve devlete küfreden sözde sanatçılar CHP’nin çöken çatısı altında kalacaklar, sonlarını hazırlayacaklardır. Diyorum ki, bu CHP’den bir halt olmaz, bu CHP’den bir sonuç çıkmaz. CHP liderinin sanatçı-Mehmetçik buluşmasını eleştirmesi akıl tutulması, ahlak kırılmasıdır. Cumhurbaşkanı kamuflaj giyip sanatçılarla birlikte sınır karakolumuza gitmişken, Sayın Kılıçdaroğlu da mekaplarını ayağına geçirip, terörist kıyafetlerini üzerine giyip doğruca PKK/PYD/YPG tünellerinde soluğu alabilir, arkadaşlarıyla çay partili, bol bol ihanet anısıyla dolu akşamlarda hasret giderebilir” dedi.

YUNAN MUNAN TANIMAYIZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ege adalarına asker yığan ve sürekli savaş çığırtkanlığı yapan Yunanistan Savunma Bakanı’nı eleştirerek şunları söyledi: Yandan çarklı, icazetli ve ruhen tükenmiş Yunan Savunma Bakanı, anlaşılan, aklını kaybetmiş, yediği yürek kendisini çıldırmanın eşiğine getirmiş. Anlaşılan bu şahıs tarihi unutmuş, kovalandıkları, denize döküldükleri günleri hafızasından çıkarmış. Arzu ederse, talebi olursa tarihi tekerrür ettirmek bizim için çocuk oyuncağıdır, bu defa Atina’ya kaçmakla da kurtulmaları imkânsızdır. Keskin bıçak olmak için çok çekiç yedik, daha da çekiç kaldıran olursa kafasına geçiririz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Yunan munan tanımayız, PKK, FETÖ, PYD’den anlamayız. Esareti boğarız. Zilleti ezeriz. Karanlığı yırtarız.