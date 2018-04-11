Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybederken kurultaylarda kendi zaferlerini yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında yapılacak seçimler için hazırlıklara başladı.

AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı'nda mutabık kalmasından sonra ittifak için arayışlar içerisine giren CHP Lideri, HDP, SP ve İP'ye göz kırptı. Bu kapsamda heyetler arasında görüşmelerin yapılmasından sonra CHP Lideri de harekete geçti.

Meral Akşener ile bir araya gelmeden önce Meclis'te gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ittifaka kapıları kapatmadıklarını söyledi.

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CHP Lideri, kongre nedeniyle Akşener'i ziyaret edeceğini söylese de, açıklamalarının devamında ittifak sinyallerini şu sözlerle verdi: "Kongreden yeni çıktı, bu seferki bundan dolayı bir nezaket ziyareti. O konuları sonra ele alırız, çünkü daha yasası gelmedi Meclis’e. Tahmin etmiyorum o konunun gündeme geleceğini, ama tabii bu sadece bir tahmin. Onlar şimdi bir kurultaydan çıktılar. Dolayısıyla kendilerini kutlamaya gideceğim. Belki Türkiye’nin içerisinde bulunduğu sorunlar konuşulur. Bir ittifak görüşmesi şeklinde düşünmek doğru değil. Ama bu seferlik. Yoksa biz ittifaka kapalı değiliz. Daha önce de bunu açıkladım."