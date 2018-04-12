Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'ne katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Dünyayı ayağa kaldıran kriz için hem ABD hem Rusya'ya uyarılarda bulunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

İlk etapta 15 dakika bir seferlerin gerekirse 5 dakiya anibileceğini dile getiren Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Ankara'da metro konforunda hizmet verecek Başkentray'ın ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Kayaş ile Sincan arasında çalışacak Başkentray'ı kullanacak arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum. Üçüncü banliyo hattımızı hayata geçirdik. Ankara'nın pek çok altyapısıyla birlikte şehrin iki ucu bu hatla birleşiyordu. Biz modern ulaşım ihtiyaçları doğrultuıusunda yepyeni bir ulaşım ağı kurduk.

Ankara'ya iftiharla anılacak bir banliyo hat kazandırdık. Kayaş'tan Sincan'a 49 dakikada gidilmesini sağlayacak, Eryaman, Gar mesafesini de kısaltıyor. İlk başta 15 dakikada bir olacak trenin süresi, zamanla 5 dakikaya kadar indirilebilecek. Bu muhteşem katılım bu projenin önemini ortaya koyuyor.

ANKARA PIRIL PIRIL OLACAK!

Ankara'ya şehircilik açısında çağ atlattık. Sokakları pislikten geçilmeyen Ankara'dan, Başkent olan Ankara'ya geliyoruz. Bakın geldik demiyorum, geliyoruz. Her yer pırıl pırıl olacak, benim vatandaşımda burada konforlu bir hayat yaşayacak. Kayaş şehrin en ucu olması hasebiyle gelişimden geç yararlanmış bir şehirdir. Buna rağmen şu şehrin tepesindeki derme çatma gecekonduların dili olsa da geçmişi anltasa. 1970'lerde yoksulluğun ve terörün sıkıştırdığı Kayaş, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin göstergesidir.

Gençlere eski Ankara'yı anlatmak zor. Aylarca haftalarca, aylarca su akmamasının ne demek olduğunu bilmezler. Arıza ve bakım nedeniyle birkaç saatlik veya 1-2 gün su akmadığında hayat nasıl alt üst oluyor değil mi? Tüp kuyruklarında beklemenin nasıl bir şey olduğunu anlayamazlar. Doğalgaz ile ısınan, çakmağı çakınca yanan ocak bulunan evde yaşayana bunları anlatmak kolay değil. Başkentray ile, neredeyse her kapıda bulunan otomobil ile ulaşım kolaylığı yaşıyorlar. Ağabeylerinizi, babalarınızın ömrü birkaç saatte bir gelen otobüsü, treni beklemekle geçti. Araba zengine mahsus, uçağa binmek rüyalarda görünüyordu. Havayolunu halkın yolu haline getirdik.

MALAZGİRT'TEN BU YANA TARİHİMİZİ ÇOK İYİ ÖĞRENİN

Özellikle gençlerimizden şunu rica ediyorum. Gençler, peygamber efendimizden bugüne medeniyetimizi lütfen çok iyi öğrenin. Gençler, Malazgirt'ten bu yana tarihimizi çok iyi öğrenin. Yakın dönemi de çok iyi öğrenin. O zaman kimin hizmet ettiğini, kimin takoz olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ülkemizi böyle bir nesile emanet edebiliriz. Aksi takdirde yandık demektir. Önümüzde şimdi 2019 var.

AFRİN'DE 4 BİN 123 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Güney komşularımızda yaşananlar yüzünden üstlendiklerimiz bir bedel ödemedir. Kısa sürede Fırat Kalkanı'nı hallettik. Afrin'i sordum, Afrin'de 4 bin 123 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik.

80 FETÖ'CÜ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

15 Temmuz gecesinde üzerimizde helikopterler, uçaklar uçuyordu ama biz kaçmadık Halkım tankların önüne çıktı 251 şehit verdik ama ülkeyi FETÖ alçaklarına vermedik. FETÖ'cüler şimdi ülke ülke kaçıyorlar. en son Gabon'da üçünü aldık yurt dışından 80 terörist getirdik. Devletimizin sınırları olabilir ama biz gönüllerimize sınır koyamayız, bu sebeple nerede bir kardeşimiz varsa, ihtiyaç duyduğu anda onun yanında olmak boynumuzun borcudur.

ABD- RUSYA RESTLEŞMESİYLE İLGİLİ FLAŞ SÖZLER

İnşallah İdlib, Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arap, Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı taraflarını da güvenli hale getirecek ve tüm Suriyelilerin evlerine, yuvalarına kavuşmalarını sağlayacağız.Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız. Dün Trump ile görüştüm. Bugün Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağım. Suriye'deki operasyonlarımızda rejimin baskısındaki milyonlşarca insana güvenlik sağlamaktır. Suriye'deki herkes için güvenlik sağlanana kadar orada olacağız. DEAŞ ile samimi tek mücadeleyi Türkiye yürütmüştür. Herkes farklı emellerini geliştirmek için DEAŞ'ı kullanmıştır. PYD gibi eli kanlı bir örgüt DEAŞ ile mücadele bahenesiyle bölgeye gönderilmiştir.

Birçok batılı dostların bayrakları bunların tanklarının yanında görülüyor. Kurtarabileceklerini sanıyorlarsa yanılıuyorlar. Öyle ya da böyle imha edeceğiz. Müttefik ülkelerin askerlerine silah doğrultacak değiliz. Ancak müttefik ülkelerin askerlerinin bunların yanında yine de çok durmamalarını tavsiye ediyoruz.

Suriye'de herkesin maskelerinin indirmesini ve olduğu gibi görünmesini istiyoruz. Kimsenin Suriye topraklarını askeri mücadeleleri için yakmaya hakkı yoktur. Kimyasal silah kullanan rejimi korumak ne kadar yanlışsa, teröristleri korumak da o kadar yanlıştır. Ne ABD ile olan müttefiklikten, ne de Rusya ile enerjiden güvenliğe kurduğumuz ilişkilerden, ne İran ile ilişkilerimizden vazgeçmeye niyetimiz yoktur. Katil Esed'i destekleyenler yanlış yapıyorlar, PYD'yi destekleyenler de yanlış yapıyorlar. Bulunduğu ortama refah getiren tek ülke Türkiye'dir. Bizim dışındaki güçlerin bulunduğu yerlerde zulüm vardı, huzursuzluk vardır.