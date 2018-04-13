Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde yaşanan kimyasal saldırının ardından ABD ve Rusya arasında tarihin en büyük restleşmesi yaşanırken, Moskova-Washington hattında tansiyonu düşüren hamle yine Ankara’dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem ABD Başkanı Donald Trump’la hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile peşpeşe telefon görüşmeleri yaptı. Erdoğan, iki lidere de sağduyu çağrısında bulundu. İki ülke arasında dengeyi sağlamayan çalışan Erdoğan’ın Trump ve Putin'e “Askerî müdahale dünyayı yeni bir ateşin ortasına atar” uyarısında bulunduğu kaydedildi.

YUMUŞAMA SİNYALLERİ

Görüşme trafiğinin ardından Trump “Suriye'ye ne zaman saldıracağımızı hiç söylemedim. Saldırı hemen de olabilir, asla da olmayabilir. Bugün Suriye üzerine bazı toplantılarımız olacak. Neler olacağını göreceğiz” diyerek geri adım attı. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de, Trump'ın henüz Suriye rejimine yönelik bir saldırı yapılmasına karar vermediğini söyledi. Mattis, "Kimyasal savaş anlaşmasına uyulması Amerika'nın menfaatinedir" dedi. Rusya cephesinden de yumuşama sinyalleri geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Suriye'de gerilimi tırmandırmanın peşinde olmadığını söyledi. Rusya ayrıca BM Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırdı.

TÜRKİYE ARA BULUCU

Bu arada, Türkiye’nin oynadığı rol dün emekli bir Rus General tarafından da açıklandı. Emekli General Vladimir Şamanov, Türkiye’nin iki ülke arasında arabuluculuk rolü üstlendiğini söyledi. Şamanov, Rusya ve ABD Genelkurmay Başkanlıkları arasında yeni temasın başladığını belirterek “Temas Türkiye’deki meslektaşımız üzerinden sağlandı” dedi. Şamanov, Türkiye’nin yanı sıra ABD ve Rusya arasında NATO irtibat kanallarının da kullanıldığını belirtti. Öte yandan, görüşmelerle ilgili Ankara’dan bir kaynak da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her iki ülke lideri ile de temas hâlinde olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ayrıca, görüşmelerin olumlu olarak seyrettiğini ve üç liderin de herhangi bir askeri müdahaleye engel olmak için elden gelen bütün gayretin gösterilmesi konusunda anlaştığını belirtti.