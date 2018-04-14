Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Mimar Sinan Camii’nde kıldı. Burada vatandaşlarla kandilleşen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin içeriğini anlattı. Erdoğan “Suriye’de bir an önce barışın temini noktasında neler yapılabilir bunları görüşme fırsatımız oldu. Bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağını söyledik, barışın tesisi ile birlikte bölgede özellikle yaşanan trajedinin sona ermesi konusunda taleplerimiz oldu” dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: Son dönemde Doğu Guta’daki gelişmeler, ardından Duma’daki gelişmeler gerçekten can yakıcı. Bunlar bir felaket tablosuydu. Video çekimleri vardı. Video çekimlerini özellikle Sayın Putin’in özel temsilcisiyle görüştüm bunları verdim. Sayın Trump’la da bu konuyu etraflıca ele aldık. Bu görüşmede kendilerinin sürece yönelik olay yaklaşımlarını söylerken, kimyasal silahların kullanılması noktasında sürece dair koalisyon güçlerinin tutumunun olumlu olduğunu, bizim de kimyasal silahlara karşı tutumumuzun çok çok kararlı olduğunu söyledik.

Gerek BM’de gerek bizim yaptığımız açıklamalarda kimyasal silahlar konusunda çok sert tutumumuz var. Kimyasal silahlar uluslararası yasalarda çok farklı zemine oturuyor olsa da biz bunu değerlendirirken, konvansiyonel silahları bir kenara koyamayız. Kimyasal silahlarla mı konvansiyonel silahlarla mı daha çok insan öldürülüyor. Kimyasal silahlarla ölümler fecaat, felaket. Ancak konvansiyonel silahlarla, varil bombaları yağdığı zaman insanlar, çocuk, kadın, yaşlı ayırt edilmiyor, acımasızca öldürülüyor. Başta ABD, Rusya olmak üzere koalisyon güçlerinin hassasiyet istiyoruz. Son günlerdeki gelişmelerde sanki havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu.