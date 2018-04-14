Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Bahçeli, “2019 yılında üç önemli siyasi olay var. Bunlar yerel, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimidir. Bu seçimlere çok iyi hazırlık yapmamız gerekiyor. Partimiz üzerinde oynanan oyunları tek tek bozduk, şimdi sıra seçimlerde. Bu üç seçime odaklanın” talimatını verdi. Bu kapsamda MHP lideri Bahçeli, 21 Nisan’da Kızılcahamam’da milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve il başkanlarıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, 2019’daki seçimlerine yönelik yol haritası da belirlenerek çalışma usulü netleştirilecek. Cumhur İttifakı’na ilişkin ayrıntılar da toplantıda ele alınacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği “yerelde gönüllü ittifak” konusu da masaya yatırılacak. Parti yönetimi, teşkilatlara Cumhur İttifakı’nın çerçevesine ilişkin belge ve dokümanlar hazırladı. MHP yönetimi, seçim çalışmaları kapsamında yerel seçimlerde de milletvekilliği seçimlerinde de adayları çok önceden kamuoyuna açıklayacak. Aday seçiminde öncelikle mevcut belediye başkanları değerlendirilecek.