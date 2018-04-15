Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti’nin Esenler 6. Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, bölgesel ve küresel gelişmelerin, dünya ve ülkelerin ekonomilerine yönelik belirsizlikleri de birlikte getirdiğini söyledi. Her türlü olumsuzluklara rağmen Türkiye’yi 16 yılda istikrarla yönettiklerini belirten Yıldırım, “Özellikle son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanmayı fırsat bilerek, vizyon ortaya koyamayan, ülke için proje üretemeyen muhalefetin, âdeta mal bulmuş mağribi gibi sarıldığını görüyoruz. Buradan ilan ediyorum. Şartlar ne olursa olsun, içeride ve dışarıda küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi 2017’de nasıl destan yazdıysa 2018’de de istikrarla kararlılıkla yoluna devam edecek. Hükûmetimiz konuyu gereken hassasiyetle ve ciddiyetle ele alıyor, alınması gereken ne gibi tedbirler varsa Merkez Bankası, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz” dedi.