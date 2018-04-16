Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe, Beykoz ve Üsküdar ilçe kongrelerinde halka seslendi. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde: Son günlerde birileri, ‘Biz yatırımları durduracağız’ diyor. Niyeymiş? Çünkü yatırımlar üretmiyormuş. Şimdi buradan sadece bir soru yeterli. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatı olan Türkiye’nin bugün 160 milyar dolar. Yani üretim var ki ihraç edebiliyorsun. Üreten ekonomi olmasaydı sen IMF’ye olan borcu sıfırlayabilir miydin? Bugün ‘Ekonomi kötü’ diyenler. Merkez Bankasının döviz rezervi 27,5 milyar dolardı ama şimdi 120 milyar dolara ulaştı. Savunma sanayinde, kendimizi savunabilecek ürünlere sahibiz. Bunlar öyle kolay kolay olmadı. Bugün Fırat Kalkanı Harekâtı ve Afrin’de bu yatırımlar sayesinde mücadeleyi kazandık.

FİNANS SEKTÖRÜ İHANET ETME

Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettiler. Avucunuzu yalarsınız. Ama buradan bir şey daha söylüyorum; ey finans sektörünün içerisinde olanlar, bizi kur, şu, bu bunlarla tehdit etmeye kalkmayın, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız. Bak bu kadar açık söylüyorum. Çünkü bize kur savaşı, finans sektörüyle böyle bir müdahale, bu memlekete ihanettir. Eğer finans sektörü bu vatana ihanet etmezse, başımız gözümüz üstünde yerleri var, her türlü desteği veririz.



SOSYAL MEDYA TERÖRİSTLERİ

SİHA’larla, İHA’larla, F16’larla inlerine girdik. Suriye’ye kaçtılar. Fırat Kalkanı’nda yakaladık, Afrin’de yakaladık. Afrin’de etkisiz hâle getirdiğimiz terörist sayısı 4 bin 163 oldu; K.Irak’ta 337, yurt içinde ise 190 terörist. FETÖ, o da dünyanın değişik ülkelerine kaçtı. Kosova’da,Gabon’da yakaladık getirdik. Şu ana kadar 80 FETÖ’cüyü yurtdışında paketledik. Pensilvanya’daki sen de geleceksin. İstediğin kadar sağa sola yalpala. Gezi olayları ve 17-25 Aralık darbe girişimlerinde FETÖ, sosyal medyayı pervasızca, hoyratça, namertçe kullanmaktan çekinmemiştir. Haftalar, aylar boyunca şişirilmiş hesaplar, sahte karakterler üzerinden itibar suikastleri düzenlemiş, yalan ve iftira üstümüze boca edilmiştir. Milli ve yerli tavır sergileyen kim varsa FETÖ'nün tetikçilerinin hedefi olmuştur. Ana muhalefet partisi ve başındaki zat da meclis kürsülerini FETÖ'ye kiralayıp bu kalleş saldırılara kol kanat germiştir. Hiç utanmadan haftalarca FETÖ'nün linç kampanyasına destek oldular. Ana muhalefet iftira ve montajlardan nemalanmaya çalışırken, biz bu ahlaksızlığa prim vermedik. FETÖ'nün sosyal medya terörizmine asla boyun eğmedik.



SURİYE’DE TÜRKİYESİZ ARTIK ADIM ATILAMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki gelişmelerle ilgili de şu mesajları verdi:

"Artık Suriye'de Türkiye'nin olmadığı hiçbir adımın atılması mümkün değil. Amerika'nın İngiltere ve Fransa ile birlikte rejimin kimyasal silah tesislerini hedef alan son saldırısında bir defa daha gördük ki bu iş öyle pansuman tedbirlerle olmuyor. Türkiye'nin olduğu yerde terör olmaz, sadece huzur kök salabilir. Terör olmayınca da Suriye ve bölgeyle ilgili hesaplar tutmuyor. Pusulalar şaşıyor. Suriye üzerinde hesap yapanlar, petrol üzerinde hesap yapıyor. Petrol...Ve bu oyunu da biz bozacağız.