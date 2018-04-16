Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başlıklı panelde konuştu. Meclis ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi birbirini kontrol eden bir yapı oldu" diyen Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:Türkiye, özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra pozisyonunu savunmadan taarruza çevirdi. Aradan geçen zaman içerisinde ekonomik anlamda attığımız adımlar da meyvesini verdi. 2017 yılında G-20 ülkeleri içerisinde Türkiye en çok büyüyen ülke oldu.

Her şey 11 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla başladı. Biz bunu açık bir çağrı olarak kaydettik. Bana "Kendini yok edecek sistem için kendini parçalıyorsun" dediler. Ben de milletime faydalı olacaksa bir Ali değil Binali feda olsun dedim. Çalışmalarımı da bunun üstüne kurduk.

Cumhurbaşkanı bu dönemde 'zaman ekonomisi'nin dümeninde olacak ve bürokrasinin daha hızlı çalışmasının önünü açacak. Memleketin kurumlarının daha hızlı çalışabilmesi için lazım gelen neyse Cumhurbaşkanlığı bunları yapacak.

SÜREKLİ İSTİKRAR, TEK BAŞINA İKTİDAR

'Sürekli istikrar güçlü, tek başına iktidar' olarak tanımlıyorum bu dönemi ben. Yeni sistemde tek vesayet kalıyor o da milletin vesayeti. Millet istediği zaman tekrar işe el koyabilir.Artık yeni sistemde bahaneler de olmayacak. Herkese hak ettiğini veren bir yapı dizayn ettiğimizi düşünüyoruz. İyiyi bulmakla yetindik. Bunu getirdik. İleride aksaklık olursa, bundan sonra gelen babayiğitler de onun gereğini yapar.Darbelerle, vesayetlerle millete gına getiren bir yönetim anlayışını değiştiriyoruz.

EGE'DE BAYRAK KRİZİ

Panel çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Ege Denizi'nde bayrak krizi yaşandığını duyurdu. "Yunanistan'ın son zamanlarda ihlallerde artışı gözleniyor" diyen Yıldırım şunları dile getirdi: "Bizim tavsiyemiz Yunanistan'a, iyi komşuluk ilişkileri içerisinde, gerginliği artıracak, provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durmasıdır. Komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Sahibi belli olmayan ve yerleşimin olmadığı bir adaya Bayrak diktiler. Gereği yapıldı ve bayrak kaldırıldı.

BAYRAK KALDIRILDI

"Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik kışkırtmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Özellikle aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalıklara bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar. Bizim tavsiyemiz Yunanistan'a iyi komşuluk ilişkileri içerisinde, gerginliği artıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması. Komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir."