Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 6. Olağan Genel İlçe Kongresi'ni gerçekleştirmek üzere Üsküdar'daydı.

Burada yoğun sevgi seliyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pencerelerden çatılara kadar her yerden kendisini görmeye, sesini duyurmaya çalışanlara selam verdi.

"RABBİME BİNLERCE KEZ HAMDEDİYORUM"

Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da destan yazıldığını belirterek "Böyle bir milletin evladı olduğum, böyle bir milletle yürüdüğüm için Rabbime binlerce kez hamdediyorum." diye konuştu.

"15 TEMMUZ DESTANI"

Erdoğan, "Hele bir 15 Temmuz destanımız var ki, ülkemizin tarihinde bir dönüm noktası olarak nesiller boyunca anlatılacağına inanıyorum. Böyle bir milletin evladı olduğum, böyle bir milletle yürüdüğüm için Rabbime binlerce kez hamdediyorum. Bugün artık maruz kaldığı saldırılar karşısında sinip alttan alan değil, saldırıları bizzat kaynağında yok etmeyi siyasetinin temeline oturtmuş bir Türkiye var." dedi.