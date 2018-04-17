Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün akşam saatlerinde bir grup Yunan, Aydın’ın Didim ilçesi açıklarındaki Hurşit kayalığına Yunanistan bayrağı dikti. Haberin duyulmasıyla bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekipleri ve SAT komandoları kayalığa çıkarak, bayrağı kaldırdı. Başbakan Binali Yıldırım, son zamanlarda bu ihlallerde artışların göze çarptığını ifade ederek, “Bizim Yunanistan’a tavsiyemiz; iyi komşuluk ilişkileri içinde gerginliği arttıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması, komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini özellikle bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu yönde yapılacak oldu bittilere, fiilî durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız. Bunun bilinmesini isteriz” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Yunanistan'ın tehlikeli adımlar peşinde olduğunu belirterek, "Uyarıyorum. Bir kaza çıkabilir. Ya da askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir. Maalesef, Yunanistan’ın bir savunma bakanı var, popülizmi seviyor. Tamam da onun şımarıklığı iki ülke arasındaki ilişkileri bozacak düzeye gelmemesi lazım" diye konuştu.