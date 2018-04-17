Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan Devlet Bahçeli ile yarın görüşecek. Batuhan Yaşar, Erdoğan'a Bahçeli'nin sözlerini sordu. 'Bahçeli'nin çağrısına yorum yapacakmısınız' sorusuna Erdoğan: 'Şu anda düşünmüyorum, yarın görüşmemiz var” cevabını verdi.