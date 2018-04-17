Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan Devlet Bahçeli ile yarın görüşecek. Batuhan Yaşar, Erdoğan'a Bahçeli'nin sözlerini sordu. 'Bahçeli'nin çağrısına yorum yapacakmısınız' sorusuna Erdoğan: 'Şu anda düşünmüyorum, yarın görüşmemiz var” cevabını verdi.
Cumhurbaşkanı ile Bahçeli yarın görüşecek
17.04.2018 - 11:53 | Son Güncelleme: 17.04.2018 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklama geldi. Erdoğan, Bahçeli ile yarın görüşeceğiz dedi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,
556385 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/556385.aspx
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