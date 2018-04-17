Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Emniyetin içindede kılıç artığı teröristlerin bulunuyor olması muhtemeldir. Bu örgütün ayıklanmasında gerçekten ama gerçekten zorlanıyoruz. FETÖ'cülerin sürekli işleri tersine çevirmenin peşinde olduklarının farkındayız. Sürekli iftiralarla insanların hayatlarını karartmak için fırsat kolluyorlar. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, kimin parmaklarının olduğunu unutmuş değiliz.

"TERÖRİSTLE HAREKET EDENLERİN BİZİM NAZARIMIZDA TERÖRİSTTEN FARKI YOKTUR"

Teröristle hareket edenlerin bizim nazarımızda teröristten farkı yoktur. Yanlışa düşen olursa hiç kusura bakmasınlar, vakti saati geldiğinde kendilerini mahkemelere hesap verirken bulacaklar. FETÖ'nün yurtiçi ve yurtdışındaki kritik adamlarını adalete veriyoruz.

"AFRİN'DE 4205 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Afrin Harekatı'nda son sayıyı açıklayan Erdoğan, "Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır" diye konuştu.

"ER YADA GEÇ ONU DA ALACAĞIZ"

Hiçbir FETÖ'cünün akıbeti, yurtdışından yakalayıp getirdiğimiz FETÖ'cülerden farkı olmayacak. Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının sonu da farklı olmayacaktır. Er ya da geç onu da alacağız. Bu millete ihanet eden herkes hakettiği cezaya maruz kalacaktır.

"YARDIM KAVRAMININ İÇİNİ BOŞALTTILAR"

Suriye'yi yıkmak isteyen bombaların parasıyla bu ülkenin inşaası mümkündür. Birileri petrol için, maden için, sırf çıkarları için, yardım kavramının da içini boşaltabilir. Biz bunu yapmayacağız. Bir kısmı küresel düzeyde operasyon yürütme kabiliyetindeki kuruluşlarımızla mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz.

"FRANSA, AB'NİN DE TAM AKSİNE, ROMANLARI DERDEST ETTİ"

Külliye'de roman kardeşlerimizle bir araya geldik. Benim doğup büyüdüğüm Kasımpaşa'da da Roman kardeşlerimiz vardır. İç içe büyüdük, aynı camilerde saf tuttuk. Biz insanları hiçbir zaman kökenlerine, dillerine, renklerine göre tasvip edenlerden olmadık. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Fransa, AB'nin de tam aksine, Romanları derdest etti. AB üyesisin. AB bunun hesabını sordu mu, hayır. Biz rabbimizin yarattığı herkese kalbimiz açtık ve açmaya da devam edeceğiz.

CHP'den biri çıkıyor, Türkiye'ye gelmeyin diyor, onlar gelmeyin dedikçe küresel girişimciler Türkiye'de buluşmanın adımını atıyor.