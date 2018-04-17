Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi;

``Biz Suriye topraklarını güvenli hale getirmezsek, 3.5 milyon Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönemeyeceklerini belirledik. Kendi güvenliğimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için orayı güvenli hale getirmeliyiz.

Alman Şansölye Merkel`le de dün bir görüşme gerçekleştirdik. Evlerine kavuşmayı bekleyen 3.5 milyon Suriyeli var. Aynel Arab`tan, Tel Abyat`a sınırlarımızı güvenli hale getirmeliyiz. Bu bir beka meselesi. Karşımızda kim olduğuna değil, bizim ne dediğimize bakacağız.

Esad`ın kimyasal silah kullandığı tespitiyle, Suriye`de kırmızı çizgi yoktur. Konveksiyonel çıkarlar vardır. Burada 5 bin silah yüklü tırın, Suriye`nin kuzeyinde ne işi var?

60 bin PYD`li teröristi sınıra getirme gayretleri var. Ne getirirseniz getirin. Buranın güvenliğini sağlamakta kararlı Türk Milleti ve Türk Milleti`nin evlatları var. Öte yandan ÖSO var. Nice inanmış azınlıklar, nice inanmamış kalabalıklara galiptir.``