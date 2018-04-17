Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim için 26 Ağustos 2018'i işaret etmesi, siyasi partileri hareketlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan partisinin erken seçime hazır olduğunu ifade ederek "Hodri meydan" dedi.

"HERKESE ÇAĞRI YAPIYORUM..."

CHP'den sonra Bahçeli'ye bir cevap da HDP'den geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Eğer böyle bir karar aldıysanız, biz de HDP olarak hodri meydan diyoruz. Ve herkese çağrı yapıyorum. Bu ülkede AKP'yi devirmenin zamanı gelmiştir." diye konuştu.