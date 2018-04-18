Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Türk siyaseti 2019 yılında yapılacak seçimlere hazırlanırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den erken seçim çıkışı geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri, seçimlerin normal şartlarda 3 Kasım 2019’da yapılacağını hatırlatarak şöyle konuştu: Seçime 566 gün, yani 18 ay 17 gün kalmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi üzerinde fitne üreten, dedikodu imal eden, kriz ve kaosa gel gel yapan yerli ve yabancı mihrakların son dönemlerde faaliyetlerine hız verdikleri bellidir, belgelidir.



2019’A KADAR BEKLENEMEZ

Millî güvenliğimize yönelik karanlık senaryolar, yeni saldırı planları emin olunuz ki devrededir, zayıf anımız, rehavete düşmemiz kollanmaktadır. Ülkemiz aleyhine kurgulanan, bununla da kalmayıp tedavüle sürülen siyasi ve ekonomik operasyonlar gün be gün derinlik, etkinlik, ivme kazanmaktadır. Döviz, faiz, sıcak para üzerinden Türk milleti ambargoya alınmaktadır. Ana muhalefet partisi CHP, yanına yöresine aldığı ipsiziyle sapsızıyla, PKK’sıyla FETÖ’süyle, HDP ve diğer rejim ve millet muhalifleriyle komplo peşindedir. Türkiye’nin bu ağırlığın altında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019’a kadar sabırla dayanması, mümkün değildir.

Türkiye’nin sistem tartışmalarıyla boğulmak istendiği bugünkü şartlar altında, 3 Kasım 2019’a kadar istikrar ve denge halinde ulaşması her geçen gün zorlaşmaktadır. Önümüzde kontrol edilemeyen, beklenmedik birtakım olumsuz gelişmelerin ortaya çıkma ihtimali ise asla göz ardı edilmemelidir.



YEREL SEÇİM ZAMANINDA

31 Mart 2019’da Mahalli İdareler Seçimi yapılacaktır. Ancak, bu seçimden sonra Türkiye’nin hangi badirelere maruz kalacağını, neyle muhatap kalacağını tahmin etmek zor değildir. Çünkü 3 Kasım üzerinde oynama ve kaos üretme çabaları şimdiden ortaya çıkmıştır. Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır. Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Teklifimiz şudur: 26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi’yle Büyük Taarruzun yıl dönümlerinde, Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı, hem de Milletvekili Genel Seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur. CHP’ye ve diğer yancılarına hodri meydan diyoruz. Varsın CHP’li yöneticiler, Edirne Cezaevi’nin etrafında dolaşsın. Varsın Pensilvanya’dan Kandil’e kadar el sallasınlar. CHP-HDP- İP ittifakı kâğıt üzerinde olmasa da fiilen tescillidir, kaos mimarisi tamamlanmıştır.



GÖRÜŞME BUGÜN 13.30’DA

MHP lideri Bahçeli’nin erken seçim çıkışının ardından Ankara’da hareketli saatler yaşandı. Bahçeli hükümet kanadından ilk olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, parti kurmaylarıyla bir araya geldi. Erdoğan, gazetecilerin ‘erken seçim’le ilgili sorusu üzerine, “Bahçeli ile yarın 13.30’da Külliye’de görüşmemiz olacak. Görüşmemizde bu süreci değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim” dedi.

16 yıl önce de bunu yapmıştı

Meclis grup toplantısında 26 Ağustos’ta erken seçim yapılması için çağrı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2002 yılında partisi hükümet ortağıyken de erken seçimin yolunu açmıştı. Bu seçimden, o dönem yeni kurulmuş olan AK Parti tek başına iktidar olarak çıkarken, hükûmet ortağı üç parti (DSP, MHP, ANAP) baraja takılarak Meclis dışında kalmıştı. Bahçeli, son 16 yılda yaptığı birçok kritik çıkışla siyasetin önünü açtı. 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 milletvekilinin katılımının gerekli olduğu yönünde bir karar dayatıldı. MHP desteğiyle Abdullah Gül, cumhurbaşkanı seçildi. Üniversitelerde başörtüsüne özgürlük getiren anayasa değişikliği, 4+4+4 eğitim sisteminin getirilmesi ve parti kapatmalarına son verilmesi MHP’nin açık desteğiyle gerçekleşti. MHP lideri Bahçeli, 7 Haziran 2015 seçimlerinden koalisyon çıkınca, sistemi kilitledi ve yeniden seçim kararı alındı. Neticede AK Parti tek başına iktidara geldi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hükûmetin yanında yer alan Bahçeli, sürpriz bir kararla Cumhurbaşkanlığı sistemini önerdi. MHP’nin desteğiyle hükûmet sistemi değişti. Bahçeli, son çıkışıyla da siyasete damgasını vurmuş oldu. (Haber Merkezi ANKARA )

Konuşma metnini basına vermedi

MHP lideri Bahçeli’nin, dün grup toplantısı öncesinde konuşma metninin dağıtılmaması dikkat çekti. Bahçeli’nin konuşmasını metinden de takip eden basın mensuplarına ilk defa dün metin verilmedi. Gruptan yapılan açıklamada, fotokopi metinlerin teknik bir arıza nedeniyle dağıtılamadığı ifade edildi. Ancak Bahçeli’nin erken seçim çıkışı nedeniyle metnin dağıtılmama sebebi olduğu belirtildi. Bahçeli’nin önceki gün yapılan Başkanlık Divanı toplantısında kurmaylarıyla erken seçimi değerlendirdiği ve partisinin muhtemel bir erken seçime hazırlıklı olduğunu ifade ettiği bildirildi.