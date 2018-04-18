Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Bahçeli’nin erken seçim önerisi sonrası İYİ Parti’nin seçime girip giremeyeceği tartışmaları başladı. 26 Ağustos’ta seçimin gerçekleşmesi durumunda İYİ Parti’nin seçime giremeyeceğini öne süren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İYİ Parti, 6 ayı 1 Eylül’de dolduruyor” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Hukuk, Seçim ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk ise, “YSK bizi engellese de B ve C planlarımız hazır” dedi. Koncuk, “B ve C planlarınız Saadet Partisi ile ittifak ya da mevcut bir partinin çatısı altında seçime girmek mi” sorusuna “Başkanlık divanımız karar verecek” cevabını verdi. Koncuk, Özel’in iddiasıyla ilgili de, “YSK, 2011’de Merkez Parti ile Emine Ülker Tarhan’ın Anadolu Partisiyle ilgili kararları var. Yani yerleşmiş içtihatlar var” dedi. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray da ilk olağan kongrelerini 10 Aralık 2017’de yaptıklarını, dolayısıyla 6 aydan fazla süre geçtiğini söyledi. Seçime katılabilmek için 41 ilde teşkilatlanma şartını da karşıladıklarını belirten Çıray, 65 ilde kongrelerinin tamamlandığını söyledi.

YSK, ocak ayında seçime katılabilecek partilerin listesini Resmi Gazete’de ilan etmişti. Seçime katılabilecek 9 parti arasında İYİ Parti yer almıyordu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yaptığı açıklamada, “Zamanında ya da erken seçim bizim için fark etmez. Bizim için telaşlanacak bir durum yok” dedi.