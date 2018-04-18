Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarih vererek 26 Ağustos’ta erken seçime gidilmesi yönündeki açıklaması kulislere bomba gibi düşerken, AK Partililer arasında bu çıkış konusunda iki farklı değerlendirme yapıldı. Bazı AK Partililer Bahçeli’nin açıklamasını ‘sürpriz’ olarak değerlendirirken, bazıları ise ‘Beklediğimiz bir durumdu’ yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise, “Bahçeli’nin böyle bir çıkış yapacağından haberim yoktu” dediği öğrenildi.



NEDEN YAPTI BİLMİYORUM

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, TBMM’de kurmayları ile yaptığı toplantıda Bahçeli’nin erken seçim talebi konusundaki açıklamasını değerlendirdi. Kurmayları, “Bahçeli’nin bu açıklamadan önce size bilgi verdiği söyleniyor” sözlerine, Erdoğan “Benim bu açıklamadan haberim olmadı. Biz erken seçim olmayacak deyip duruyoruz. Neden böyle bir açıklama yaptı bilmiyorum. Ama söz ağızdan çıktı bir kere. Geri dönüşü olmaz artık. Ama seçim olacaksa, haziran veya eylülde olmalı” dedi.



24 HAZİRAN VEYA 16 EYLÜL

Erdoğan’ın, bugün yapacağı görüşmede de, eğer erken seçim konusunda ısrarlı olacaksa Bahçeli’ye, 26 Ağustos tarihinin Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle ya daha erken bir tarihi teklif edeceği ya da eylül ayında yapılmasının daha doğru olacağını söyleyeceği öğrenildi. AK Parti kurmayları, seçim tarihinin Ramazan Bayramından hemen sonra 24 Haziran Pazar günü olarak belirlenebileceğini de dile getirdi. Erdoğan ve Bahçeli’nin Eylül ayı üzerinde mutabık kalmaları durumunda ise, seçim tarihi olarak 16 Eylül 2018 olacağı belirtiliyor.



‘ERDOĞAN BEKLİYORDU’

Bahçeli’nin dün yaptığı çıkıştan sonra kulislerde “Bu açıklamanın Erdoğan’dan bağımsız yapılması mümkün değil, Erdoğan biliyordu” değerlendirilmesi de yapıldı. Ancak, AK Parti yöneticileri, Bahçeli’nin açıklamasının hem Erdoğan’a hem de kendilerine sürpriz olduğunu kaydetti. AK Partili bazı isimlerin ise kısa bir süre önce Bahçeli’nin böyle bir çıkış yapabileceğini Erdoğan’a söyledikleri, ancak Erdoğan’ın bu iddiayı gerçekçi bulmadığı belirtildi.



SEÇİMİN İŞARETLERİ VARDI

AK Parti kurmaylarına göre, sahadan gelen talepler, Erdoğan’ın teşkilatları ve belediye başkanlarını “Artık işleri toparlayıp, sahaya inme zamanı” diye uyarması, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini ilgilendiren uyum paketinin diğerlerinden ayrılarak, mini paket olarak Meclis’e getirilmesi kararı alınması gibi adımlar erken seçimin işaretleri olarak değerlendiriliyordu. Erken seçim tekliflerine Erdoğan soğuk olsa da kurmaylarının, sahadan da kendilerine ‘Erken seçim’ talepleri geldiğini Erdoğan’a söyledikleri biliniyordu.



YEREL SEÇİMLERİN ETKİSİ

Bazı AK Parti yöneticileri ise, “Şu anda 120 belediye kayyum tarafından yönetiliyor. Yerel seçimlerde buraların yeniden HDP’ye geçmesi yüksek ihtimal. Kayyım yönetimindeyken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin yapılması daha doğru olur. Yerel seçimlerde bu belediyelerin yeniden HDP’ye geçmesi AK Parti’ye olumsuz yansır” değerlendirmesini yaptı. Bu durumda, yerel seçimlerden önce genel seçimlerin yapılmasının daha doğru bir taktik olacağı dile getirilmişti.



KARAR NASIL ALINACAK?

16 Nisan’da kabul edilen Anayasa değişikliğinde, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacağı öngörülüyor. Ancak, Anayasada, Meclis’in bu tarihi erkene alabileceğine yönelik de düzenleme var. Yani, TBMM kararı ile yeni bir seçim tarihi belirlenebiliyor. AK Parti ile MHP’nin anlaşması durumunda, TBMM’ye seçimle ilgili bir teklif sunulacak. Seçimlere ilişkin önergeler, içtüzük gereği Anayasa Komisyonunda görüşülecek. Ardından da Genel Kurul’da bu konuda açık olmaya yapılacak. Seçim kararı, oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınabiliyor.