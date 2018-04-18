Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, dünkü grup toplantısında, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor koşulların, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019’a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çekerek 26 Ağustos 2018’de erken seçim çağrısı gündeme bomba gibi düştü. Ankara'da kulisler harketlendi. CHP ise Bahçeli’nin çağrısına hemen cevap vererek, “Hodri meydan” çıkışıyla erken seçim kararına destek mesajı verdi.

ERKEN SEÇİM KARARI İÇİN GÖZLER SAAT 13:30'A ÇEVRİLDİ

AK Parti'nin ne söyleceği merak konusu olmuştu, cevap Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile bugün saat 13.30'da görüşeceğini açıkladı. Bu açıklama sonrası Türkiye negfesini tuttu Beştepe'deki görüşmeden çıkacak kararı beklemeye başladı.

ANKARA'DA TRAFİK HIZLANDI

Bahçeli'nin açıklaması sonrası Ankara'da hızlı bir görüşme trafiği yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup çıkışı, Başbakan Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri ile bir araya gelirken, daha sonra Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın odasında da, Kahraman ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un da aralarında bulunduğu kurmaylarıyla bir araya geldi.Bu arada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi dikkat çekti. Gül, Bahçeli’nin yanından çıktıktan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısına katıldı. Kısa bir süre sonra da kurmaylarıyla değerlendirmesini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sorular karşısında, şimdilik bir şey söylemeyeceğini belirtip, Bahçeli ile bugün yapacağı görüşmeyi işaret etti.

‘BİR YIL’ KURALI YOK

Meclis’in 26 Ağustos, ya da üzerinde uzlaşılacak başka bir tarihte seçime gitmesi için erken seçim kararı alınması yeterli. Özellikle ittifak düzenlemesi başta olmak üzere bu süreçte, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine dönük yapılacak yasal düzenlemeler için “yapılacak düzenlemeler bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” hükmü geçerli olmayacak. Çünkü 16 Nisan halk oylamasıyla kabul edilen Anayasa değişikliği maddeleri arasına, bu kuralın işletilmeyeceğine yönelik geçici madde konulmuştu.