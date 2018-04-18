Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, avukatları aracılığıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda HDP'nin yetkili kurullarının gerekli tartışmaları yaptığını, ortaya somut bir şey çıkması durumunda parti merkezince açıklama yapılacağını kaydetti.

Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olup, olmayacağına ilişkin Demirtaş, "Önce gelişmeleri bir izleyip, adaylık konusunu ondan sonra değerlendireceğiz" dedi.

“ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZDI”

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısını değerlendiren Demirtaş, "HDP seçime hazırdır" dedi.