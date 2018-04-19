Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız” dedi. Bakan Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Selâmi Altınok ile Tekirdağ’da ‘Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele’ konulu toplantıya katıldı. Soylu, aldıkları tedbirlerin genel asayişte önemli etkileri olduğunu belirterek, en yüksek memnuniyet oranının yüzde 74,4 ile genel asayişte olduğunu söyledi. Soylu “Türkiye genelinde hırsızlıkta yüzde 11’lik bir azalma var. Olayların aydınlatılma oranlarında ise yüzde12 artış var. Eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız. Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik” dedi. Ülke genelinde 2017 yılında 60 huzur uygulaması yapıldığını ve uygulamalarda 1 ton uyuşturucu, 31 bin 542 uyuşturucu hap, 1.287 silah ele geçirildiğini anlatan Soylu, hakkında arama kararı bulunan 23 bin 13 kişinin yakalandığını, 2018 yılında şu ana kadar 12 huzur uygulaması yapıldığını ve 5 bin 608 kişinin yakalandığını kaydetti. İçişleri Bakanı Soylu “Şu anda uyuşturucu suçundan cezaevinde yatan sayısı 59 bin 906. 10 Nisan itibarı ile 40 bin 704 operasyon yapılmış, 35 ton uyuşturucu, 4,8 milyon hap, 32 bin 304 kenevir ele geçirilmiştir” şeklinde konuştu.