Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet, siyasi parti grupları ve şahıslar adına konuşmaların ardından tezkerenin oylaması gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda, OHAL’in 3 ay daha (19 Temmuz’a kadar) uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, OHAL tezkeresinin görüşmesi sırasında hükümet adına söz aldı. Canikli, FETÖ’nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini, KHK ile bunların da ihraç edileceğini bildirdi. FETÖ ile mücadelenin daha uzun süre devam edeceğine dikkati çeken Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu mücadelenin etkili şekilde yürütülebilmesi için OHAL’in sağladığı imkanlara ihtiyacımız var. Bu yönüyle OHAL ilanını gerektiren şartların mevcudiyeti halen devam ediyor. OHAL’in bu mücadelede bize sağladığı en büyük imkan, OHAL KHK’leri çıkarma yetkisidir. Bazılarının tahmin ettiğinin aksine en büyük aracımız budur. Daha doğrusu FETÖ ve diğer örgütleriyle iltisak ve intibakı tespit edilenlerin kamudan çıkartılması OHAL KHK’leri ile gerçekleştiriliyor. Bu imkan olmasaydı FETÖ ile intibakı tespit edilen 3 bin kişilik TSK mensubunu, mevcut yöntemle, mevcut personel rejim ve hukuk sistemi içinde kamudan ihraç etmemiz hemen hemen imkansızdı ya da yıllarca zaman alırdı.”

ALBAYLARA FETÖ OPERASYONU

Ankara’da telefonuna ByLock yüklediği ve deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefonlar kullandığı belirlenen 16’sı albay, 9’u yarbay 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 18’i gözaltına alındı. FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem de yürütülen şüphelilerden 7’sinin pilot, 10’unun KHK ile ihraç edilen eski TSK personeli olduğu, bir kısmının da geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlerden sorumlu “mahrem imam” oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 9’u gözaltına alındı.